Home > शिक्षा > UPSC Big Update: प्रीलिम्स के ठीक बाद जारी होगी Provisional Answer-Key, यहां दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

UPSC Big Update: प्रीलिम्स के ठीक बाद जारी होगी Provisional Answer-Key, यहां दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2206 के तहत एक ऐसा फैसला किया है, जिससे प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद अभयर्थियों को अपने क्वालीफाइंग स्टेटस को समझने का मौका मिल जाएगा. ये फैसला आंसर-की से जुड़ा हुआ है.

By: Kajal Jain | Last Updated: May 19, 2026 10:13:35 AM IST

UPSC Big Update: प्रीलिम्स के ठीक बाद जारी होगी Provisional Answer-Key, यहां दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
UPSC Big Update: प्रीलिम्स के ठीक बाद जारी होगी Provisional Answer-Key, यहां दर्ज करा सकेंगे आपत्ति


भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा को लेकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने एक बड़ा फैसला किया है. अभी तक यूपीएससी द्वारा फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद आंसर-की पब्लिक की जाती है, जिससे छात्र अपनी परफॉर्मेंस का सही से आकलन नहीं कर पाते थे. इसी प्रॉबल्म को खत्म करते हुए यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम की प्रोविजनल आंसर-की को एग्जाम के तुरंत बाद जारी करने कै फैसला किया है.

अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब अभ्यर्थी आंसर्स को मिला पाएंगे और भविष्य में आपत्तियों को दर्ज रा सकेंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काफई लंबे समय से इस बदलाव की मांग की जा रही थी, क्योंकि अभ्यर्सी के पास अपने आंसर पेपर से जुड़ी क्वेरी को समझने और सुधारने के लिए कुछ खास विकल्प नहीं थे.

You Might Be Interested In

कहां भेजनी होगी क्वेरी?

यूपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रीलिम्स एग्जाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए आंसर-की ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी. यूपीएससी ने बताया कि प्रोविजन आंसर-की को 31 मई 2026 को शाम 6 बजे तक ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल यानी QPRep पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके बाद छात्र अपनी शिकायत और सुझावों को शेयर कर सकेंगे. क्वेरी शेयर करने की सुविधा भी ऑनलाइन पोर्टल पर ही उपलब्ध होगी.

छात्र लगा सकेंगे सही अनुमान

आपको बता दें कि हर साल सिविल सेवा परीक्षा में 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठते हैं, जिसमें से मात्र 12 से 15 हजार उम्मीदवार ही लास्ट स्टेज तक पहुंच पाते थे. तब तक किसी को पता नहीं होता कि वो पास हैं या नहीं. इस तरह मेंस की तैयारी रपें या अगले साल दोबारा प्रीलिम्स देना होगा, जैसे कन्फ्यूजन बने रहती थे, लेकिन अब से यूपीएससी के नए फैसले से सभी अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति का पता चल जाएगा.

इस मामले में यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि आयोग अभ्यर्थियों का निष्पक्ष और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के प्रति भरोसा मजबूत करना चाहता है, इसलिए हाल ही में किए गए बदलाव न सिर्फ एग्जाम की प्रोसेस को आसान बनाएंगे, बल्कि इसके प्रति पहले से ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी.

ये भी पढ़ें:- कमाई का नया सरकारी फॉर्मूला: फ्री में लगवाएं Wi-Fi और आस-पड़ोस वालों को डेटा बेचकर छापें पैसे!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026
UPSC Big Update: प्रीलिम्स के ठीक बाद जारी होगी Provisional Answer-Key, यहां दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UPSC Big Update: प्रीलिम्स के ठीक बाद जारी होगी Provisional Answer-Key, यहां दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
UPSC Big Update: प्रीलिम्स के ठीक बाद जारी होगी Provisional Answer-Key, यहां दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
UPSC Big Update: प्रीलिम्स के ठीक बाद जारी होगी Provisional Answer-Key, यहां दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
UPSC Big Update: प्रीलिम्स के ठीक बाद जारी होगी Provisional Answer-Key, यहां दर्ज करा सकेंगे आपत्ति