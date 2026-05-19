UPSC Big Update: प्रीलिम्स के ठीक बाद जारी होगी Provisional Answer-Key, यहां दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा को लेकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने एक बड़ा फैसला किया है. अभी तक यूपीएससी द्वारा फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद आंसर-की पब्लिक की जाती है, जिससे छात्र अपनी परफॉर्मेंस का सही से आकलन नहीं कर पाते थे. इसी प्रॉबल्म को खत्म करते हुए यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम की प्रोविजनल आंसर-की को एग्जाम के तुरंत बाद जारी करने कै फैसला किया है.

अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब अभ्यर्थी आंसर्स को मिला पाएंगे और भविष्य में आपत्तियों को दर्ज रा सकेंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काफई लंबे समय से इस बदलाव की मांग की जा रही थी, क्योंकि अभ्यर्सी के पास अपने आंसर पेपर से जुड़ी क्वेरी को समझने और सुधारने के लिए कुछ खास विकल्प नहीं थे.

कहां भेजनी होगी क्वेरी?

यूपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रीलिम्स एग्जाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए आंसर-की ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी. यूपीएससी ने बताया कि प्रोविजन आंसर-की को 31 मई 2026 को शाम 6 बजे तक ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल यानी QPRep पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके बाद छात्र अपनी शिकायत और सुझावों को शेयर कर सकेंगे. क्वेरी शेयर करने की सुविधा भी ऑनलाइन पोर्टल पर ही उपलब्ध होगी.

छात्र लगा सकेंगे सही अनुमान

आपको बता दें कि हर साल सिविल सेवा परीक्षा में 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठते हैं, जिसमें से मात्र 12 से 15 हजार उम्मीदवार ही लास्ट स्टेज तक पहुंच पाते थे. तब तक किसी को पता नहीं होता कि वो पास हैं या नहीं. इस तरह मेंस की तैयारी रपें या अगले साल दोबारा प्रीलिम्स देना होगा, जैसे कन्फ्यूजन बने रहती थे, लेकिन अब से यूपीएससी के नए फैसले से सभी अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति का पता चल जाएगा.

इस मामले में यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि आयोग अभ्यर्थियों का निष्पक्ष और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के प्रति भरोसा मजबूत करना चाहता है, इसलिए हाल ही में किए गए बदलाव न सिर्फ एग्जाम की प्रोसेस को आसान बनाएंगे, बल्कि इसके प्रति पहले से ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी.

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