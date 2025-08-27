Home > शिक्षा > UPSC NDA NA 2 Exam Date 2025: NDA और NA की परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी खबर, शेड्यूल हुआ जारी, यहां देखें तारीख

UPSC NDA NA 2 Exam schedule release: UPSC राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा (एनडीए, एनए 2) को लेकर बड़ी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने NDA, NA 2 परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आप इसे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

Published By: Shivani Singh
Published: August 27, 2025 17:33:00 IST

UPSC NDA NA 2 Exam schedule release: UPSC राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा (एनडीए, एनए 2) को लेकर बड़ी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने NDA, NA 2 परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आप इसे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। 

परीक्षा तिथि, समय और पाली

UPSC द्वारा NDA और NA परीक्षा II 2025 रविवार, 14 सितंबर 2025 को देश भर के सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक ही दिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। गणित विषय का पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और सामान्य योग्यता परीक्षा विषय का पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाने की सुचना है। 

भर्ती विवरण

आपको बताते चलें कि इस भर्ती के माध्यम से, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी(NDA) के अंतर्गत थलसेना में 208 पद जिनमें महिलाओं के लिए 10 पद आरक्षित, नौसेना में 92 पद जिनमें महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित और वायु सेना फ्लाइंग में 92 पद जिनमें महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्नीशियन में 18 पद जिनमें महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित और ग्राउंड ड्यूटी नॉन-टेक्निकल में 10 पद जिनमें महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित हैं। इसके अलावा, नौसेना अकादमी (10+2/कैडेट प्रवेश योजना) के अंतर्गत 36 पद भरे जाएँगे, जिनमें 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इस भर्ती परीक्षा में, यूपीएससी द्वारा गणित और सामान्य योग्यता परीक्षण विषयों से प्रश्न पूछे जाएँगे। परीक्षा के कुल अंक 900 हैं, जिनमें से 300 अंक गणित के लिए और 600 अंक सामान्य योग्यता परीक्षण के लिए हैं। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को एसएसबी परीक्षा/साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस चरण के लिए भी अंक 900 हैं।

