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UPSC CSE Result 2026 news: कब आएगा यूपीएसी सिविल का रिजल्ट? upsc.gov.in से ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

UPSC CSE Result 2026 news: यूपीएसी सिविल सेवा प्रारंभिक एग्जाम 2026 का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कब जारी होगा रिजल्ट और कैसे करें डाउनलोड-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 15, 2026 2:37:52 PM IST

UPSC CSE Result 2026 news: कब आएगा यूपीएसी सिविल का रिजल्ट? upsc.gov.in से ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट


UPSC CSE Result 2026 news: यूपीएसी सिविल सेवा प्रारंभिक एग्जाम 2026 का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा. ये रिजल्ट संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर उपलब्ध होगा. एग्जाम 24 मई को देशभर के 83 केंद्रों और 2,072 परीक्षा स्थलों पर आयोजित किया गया था. इस एग्जाम के लिए लगभग 8,19,732 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से करीब 5.49 लाख उम्मीदवार (लगभग 67%) परीक्षा में शामिल हुए.

UPSC की ओर से अभी तक रिजल्ट जारी करने की कोई निश्चित तारीख या समय घोषित नहीं किया गया है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या फर्जी खबरों पर भरोसा न करें. अभी तक रिजल्ट डाउनलोड लिंक या मेरिट लिस्ट PDF भी जारी नहीं की गई है.

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 एग्जाम कब और कैसे हुई थी?

UPSC की प्रारंभिक परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी:

 पहली पाली (GS Paper-I): सुबह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक
 दूसरी पाली (CSAT Paper-II): दोपहर 02:30 बजे से 04:30 बजे तक

दोनों पेपर एक ही दिन में पूरे देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कराए गए.

रिजल्ट में क्या होगा शामिल?

UPSC CSE प्रीलिम्स रिजल्ट PDF में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम शामिल होंगे, जो मेन्स एग्जाम के लिए क्वालीफाई करेंगे. इसके साथ ही आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी और निर्देश भी दिए जा सकते हैं.

UPSC प्रीलिम्स रिजल्ट कैसे चेक करें?

रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

 UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं.
 होमपेज पर ‘What’s New’ सेक्शन खोलें.
 ‘Written Result (with name): Civil Services (Preliminary) Examination, 2026’ लिंक पर क्लिक करें.
 नया पेज खुलेगा और रिजल्ट PDF स्क्रीन पर दिखेगा.
 उसमें अपना रोल नंबर/नाम खोजें.

 

Tags: UPSC CSE Result 2026UPSC CSE Result 2026 date
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