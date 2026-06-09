UPSC Prelims 2026 Result: कब आएगा UPSC Prelims का रिजल्ट? upsc.gov.in से ऐसे करें चेक

UPSC Prelims 2026 Result: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (CSE) 2026 का आयोजन 24 मई को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया. इस एग्जाम में लगभग 5.49 लाख कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया, जो देश की सबसे कठिन एग्जाम में से एक मानी जाती है.

हालांकि आयोग ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की ऑफिशियल तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले सालों के पैटर्न के अनुसार यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आमतौर पर एग्जाम के दो से तीन सप्ताह के भीतर घोषित किया जाता है. इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि UPSC CSE प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट जून के दूसरे सप्ताह तक जारी किया जा सकता है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 933 पदों को भरा जाएगा.

UPSC CSE प्रीलिम्स 2026 रिजल्ट कैसे चेक करें

कैंडिडेट अपना रिजल्ट यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं.

सबसे पहले UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए Examination टैब पर क्लिक करें.

इसके बाद ड्रॉपडाउन मेनू में से Written Results ऑप्शन चुनें.

अब UPSC Prelims Result 2026 लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें. क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल खुलेगी, जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दिए होंगे.

यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2026 कट-ऑफ

यूपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंक (कट-ऑफ) निर्धारित किए जाते हैं. जो कैंडिडेट इस कट-ऑफ को प्राप्त या उससे अधिक अंक हासिल करते हैं, वे मेन एग्जाम (Mains) के अगले चरण के लिए योग्य माने जाते हैं.

प्रत्येक चरण के बाद आयोग अलग-अलग प्रीलिम्स और मेन्स कट-ऑफ जारी करता है, जिसे ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया जाता है. ये कट-ऑफ चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी के आधार पर उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है.