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UPSC CSE Mains Result 2026: जारी हुआ सिविल सेवा मेन्स का रिजल्ट, 2,526 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए सफल; ऐसे करें चेक

UPSC Mains Result Out: आयोग ने आज यानी गुरुवार 5 नवंबर 2026 को UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (CSE Mains) 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. मेन्स परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Shristi S | Published: November 5, 2026 7:06:38 PM IST

UPSC CSE Mains Result 2026: जारी हुआ सिविल सेवा मेन्स का रिजल्ट
UPSC CSE Mains Result 2026: जारी हुआ सिविल सेवा मेन्स का रिजल्ट


UPSC CSE Mains Result 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिवील सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है. आयोग ने आज यानी गुरुवार 5 नवंबर 2026 को UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (CSE Mains) 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. मेन्स परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. 

इंटरव्यू के लिए 2,526 कैंडिडेट चुने गए

UPSC सिविल सर्विसेज़ मेन्स एग्जाम 21 से 30 अगस्त, 2026 के बीच हुआ था. पहले प्रीलिम्स एग्जाम पास करने वाले कुल 13,343 कैंडिडेट मेन्स एग्जाम में शामिल हुए थे. मेन्स रिजल्ट के आधार पर, 2,526 कैंडिडेट पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए सफल घोषित किए गए हैं.

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इंटरव्यू के लिए चुने गए कैंडिडेट को अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूरी जानकारी भरनी होगी या अपडेट करनी होगी. कमीशन ने इसके लिए 11 नवंबर से 25 नवंबर, 2026 शाम 6 बजे तक की डेडलाइन तय की है. यह सुविधा UPSC के ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगी.

इंटरव्यू दिल्ली में होंगे, कोई फिजिकल समन लेटर जारी नहीं किया जाएगा

कमीशन के मुताबिक, सफल कैंडिडेट का पर्सनैलिटी टेस्ट धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में होगा. इंटरव्यू के लिए ई-समन लेटर UPSC वेबसाइट और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर जारी किए जाएंगे. कमीशन ने साफ किया है कि इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को कोई फिजिकल समन लेटर नहीं भेजा जाएगा.

पर्सनैलिटी टेस्ट पूरा होने के बाद, सभी कैंडिडेट्स की मार्कशीट फाइनल रिजल्ट घोषित होने के 15 दिनों के अंदर वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी. कैंडिडेट्स इन्हें 30 दिनों तक डाउनलोड कर सकेंगे.

UPSC CSE Mains Result 2026 कैसे चेक करें

  • स्टेप 1. UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
  • स्टेप 2. ‘Written Results’ सेक्शन पर क्लिक करें.
  • स्टेप 3. ‘Civil Services (Main) Examination, 2026’ टाइटल वाला लिंक देखें.
  • स्टेप 4. रिजल्ट PDF खोलें.
  • स्टेप 5. अपना रोल नंबर चेक करने के लिए सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करें.
  • स्टेप 6. भविष्य के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड करके सेव कर लें.

Tags: UPSC
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