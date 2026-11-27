UPPSC 2025 Prelims Result Cancelled: उत्तर प्रदेश पीसीएस भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को प्रारंभिक परीक्षा का पहले जारी परिणाम रद्द कर संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है. इस फैसले से उन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है, जिन्होंने सामान्य वर्ग के कटऑफ से ज्यादा अंक हासिल किए थे, लेकिन उन्हें ओपन कैटेगरी में जगह नहीं मिली. खास बात यह है कि आयोग को अब दोबारा प्रीलिम्स परीक्षा नहीं करानी होगी, लेकिन चयन प्रक्रिया के अगले चरम में बदलाव करना पड़ेगा.

UPPCS 2025 का रिजल्ट क्यों कैंसिल किया गया?

यह पूरा मामला रिज़र्व कैटेगरी के काबिल कैंडिडेट को अनरिज़र्व (जनरल) कैटेगरी में शामिल करने से जुड़ा है. पिटीशनर ने दावा किया कि उन्होंने जनरल कैटेगरी के कटऑफ से ज़्यादा नंबर लाए थे, फिर भी कमीशन ने उन्हें ओपन कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया. इस मामले को लेकर संजय कुमार और तीन दूसरे कैंडिडेट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी. उनका कहना था कि उनके ज़्यादा नंबर होने के बावजूद उन्हें उनकी रिज़र्व कैटेगरी में रखा गया, जिससे कम नंबर वाले जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को आगे बढ़ने का मौका मिल गया.

हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया?

25 नवंबर, 2026 को जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच ने पिटीशन स्वीकार कर ली और कमीशन को प्रीलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट में बदलाव करने का निर्देश दिया. कोर्ट के मुताबिक, रिज़र्व कैटेगरी के ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट को उनकी मेरिट के आधार पर ओपन कैटेगरी में शामिल करने का प्रोसेस फिर से पूरा करना होगा. इसका मतलब है कि कमीशन को पिछले प्रीलिमिनरी एग्जाम के नंबरों के आधार पर नई मेरिट लिस्ट बनानी होगी. एग्जाम दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं होगी.

मेन्स एग्जाम और इंटरव्यू अब फिर से होंगे

इस फैसले का असर भर्ती के अगले स्टेज पर भी पड़ेगा। रिवाइज्ड प्रीलिम्स रिजल्ट के आधार पर नए कैंडिडेट मेन्स एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे. इसके बाद मेन्स रिजल्ट जारी किया जाएगा और सफल कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

गौरतलब है कि UPPCS 2025 भर्ती के तहत कुल 814 पद भरे जाने हैं. पहले जारी रिजल्ट में 11,727 कैंडिडेट मेन्स एग्जाम के लिए सफल घोषित किए गए थे, जबकि 2,297 कैंडिडेट इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे थे.

अब कैंडिडेट क्या करें?

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सभी कैंडिडेट UPPSC के अगले स्टेप पर नजर रख रहे हैं. कमीशन सबसे पहले रिवाइज्ड प्रीलिम्स मेरिट लिस्ट जारी करेगा. इसके बाद नया सिलेक्शन प्रोसेस और मेन्स एग्जाम का शेड्यूल जारी किया जाएगा. कैंडिडेट को कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट देखते रहने की सलाह दी जाती है. फाइनल सिलेक्शन रिवाइज्ड मेरिट, नए मेन्स एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा.