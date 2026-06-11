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UPGET 2026 Exam City Slip Released: ABVMU ने जारी की एग्जाम सिटी स्लिप, डाउनलोड करने का ये है तरीका

ABVMU लखनऊ ने UPGET 2026 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना परीक्षा शहर चेक कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 11, 2026 10:23:06 PM IST

UPGET 2026 Exam City Slip Released: यूपीजीईटी एग्जाम सिटी स्लिप जारी हो गई है.
UPGET 2026 Exam City Slip Released: यूपीजीईटी एग्जाम सिटी स्लिप जारी हो गई है.


UPGET 2026 Exam City Slip Released: उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कोर्स में प्रवेश की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी (ABVMU), लखनऊ ने UP GNM Entrance Test (UPGET) 2026 के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक पोर्टल abvmucet26.co.in के माध्यम से अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

यह सिटी स्लिप उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए निर्धारित शहर की जानकारी देती है, जिससे वे यात्रा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से कर सकें. हालांकि, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह केवल परीक्षा शहर की सूचना है, न कि परीक्षा केंद्र की अंतिम जानकारी.

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परीक्षा केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड में मिलेगी

ABVMU के अनुसार, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र का पूरा पता और अन्य महत्वपूर्ण विवरण एडमिट कार्ड में उपलब्ध होंगे. विश्वविद्यालय 13 जून 2026 को एडमिट कार्ड जारी करेगा. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें.

क्या है UPGET 2026?

UP GNM Entrance Test (UPGET) उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी नर्सिंग संस्थानों में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) के तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा है. इस परीक्षा के माध्यम से राज्यभर के हजारों छात्र-छात्राएं नर्सिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाने की दिशा में पहला कदम रखते हैं.

UPGET 2026 Exam City Slip ऐसे करें डाउनलोड

ABVMU की आधिकारिक वेबसाइट abvmucet26.co.in पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध “Uttar Pradesh GNM Entrance Test (UPGET 2026)” लिंक पर क्लिक करें.
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें.
“Download Exam City Slip / Admit Card” विकल्प पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सिटी स्लिप डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सिटी स्लिप ध्यानपूर्वक जांच लें और एडमिट कार्ड जारी होने तक आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. किसी भी प्रकार की नई सूचना या बदलाव की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल पर ही साझा की जाएगी.

नर्सिंग क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए यह परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में समय पर सभी दस्तावेज डाउनलोड करना और परीक्षा से जुड़ी तैयारियां पूरी रखना आवश्यक है.

Tags: ABVMUUPGET
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