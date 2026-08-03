उत्तर प्रदेश TGT 2026 परीक्षा के विशेष दस्तावेज़ सत्यापन हेतु एडमिट कार्ड जारी! देखें रिपोर्टिंग विवरण, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टीजीटी 2026 के विशेष दस्तावेज़ सत्यापन दौर के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. दस्तावेज़ सत्यापन के पहले दौर में अनुपस्थित रहे उम्मीदवार अब परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.

वे अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. दस्तावेज़ सत्यापन 10 अगस्त, 2026 को आयोजित किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित सूची में शामिल हैं, उन्हें इस दौर में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी.

यूपी टीजीटी 2026 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरण हैं:

यूपीईएससी की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं

“यूपी टीजीटी स्पेशल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड 2026” लिंक पर क्लिक करें

आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें

विवरण जमा करें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें

यूपी टीजीटी 2026 दस्तावेज़ सत्यापन: आवश्यक दस्तावेज़

उम्मीदवारों को 10 अगस्त, 2026 को अपने एडमिट कार्ड पर उल्लिखित स्थान और समय पर उपस्थित होना होगा. उन्हें निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी साथ लानी होंगी:

यूपी टीजीटी 2026 डीवी एडमिट कार्ड की मुद्रित प्रति

शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और मार्कशीट

सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र

श्रेणी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी या आरक्षण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

यूपीईएसएससी द्वारा उल्लिखित कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज

बता दें कि उत्तर प्रदेश टीजीटी 2026 की लिखित परीक्षा 3 और 4 जून, 2026 को आयोजित की गई थी. इसमें 15 विषय शामिल थे. यूपीईएसएससी ने विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत 3,539 रिक्तियों की घोषणा की है. दस्तावेज़ सत्यापन का पहला चरण 9 से 17 जुलाई, 2026 तक आयोजित किया गया था. अंतिम परिणाम 28 जुलाई, 2026 को घोषित किया गया था.