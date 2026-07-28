UP TET परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी खबर, जल्द जारी हो सकता है रिजल्ट; ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड, जानें पूरी प्रक्रिया

UP TET Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET) 2026 में शामिल हुए करीब 17.70 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) जल्द ही परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है. रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

यूपीटीईटी में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को लाइफटाइम वैधता वाला पात्रता प्रमाणपत्र (Certificate) मिलेगा, जो भविष्य में शिक्षक भर्ती के दौरान बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा.

कब हुई थी UP TET 2026 परीक्षा?

UP TET 2026 का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 तक ऑफलाइन मोड में किया गया था. परीक्षा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित हुई थी. इस बार 17,70,714 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, जिसके बाद अब सभी की नजर रिजल्ट पर टिकी हुई है.

कब आएगा UP TET Result 2026?

आयोग ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि परिणाम जल्द घोषित किया जा सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

ऐसे चेक करें UP TET Result 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर UP TET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

लॉगिन करते ही स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

UP TET 2026 में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 60 प्रतिशत यानी 90 अंक प्राप्त करने होंगे.वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता SC / ST / OBC: 55 प्रतिशत (करीब 82.5 अंक) है, कटऑफ अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को ही यूपीटीईटी पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.

क्या है UP TET Certificate?