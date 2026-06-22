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UPTET  2026 का एग्जाम सिटी स्लिप जारी, जानें किस शहर में होगा आपका एग्जाम, इस तारीख को जारी होगा एडमिट कार्ड

UP TET City Intimation Slip 2026: UPESSC आज 22 जून को UPTET 2026 की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करेगा. उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. UPTET परीक्षा 2 से 4 जुलाई 2026 के बीच आयोजित होगी. मुख्य एडमिट कार्ड 30 जून को जारी किया जाएगा, जिसमें परीक्षा केंद्र, रोल नंबर और परीक्षा समय की पूरी जानकारी होगी.

By: Ranjana Sharma | Published: June 22, 2026 11:44:50 AM IST

UPTET अभ्यर्थियों का जारी हुआ सिटी स्लिप
UPTET अभ्यर्थियों का जारी हुआ सिटी स्लिप


UP TET City Intimation Slip 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 में शामिल होने जा रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) आज यानी 22 जून 2026 को UPTET 2026 की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करेगा. इसके जारी होने के बाद उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा के लिए निर्धारित शहर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. एग्जाम सिटी स्लिप के माध्यम से अभ्यर्थी यह जान पाएंगे कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी. इससे उन्हें समय रहते यात्रा, ठहरने और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं करने में सुविधा मिलेगी. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एडवांस सूचना के लिए जारी की जाने वाली सिटी स्लिप है, इसे एडमिट कार्ड नहीं माना जाएगा.

2 से 4 जुलाई तक होगी UPTET 2026 परीक्षा

आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार UPTET 2026 का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 के बीच किया जाएगा. परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी और इसके लिए दो अलग-अलग शिफ्ट निर्धारित की गई हैं. पहली शिफ्ट में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए पेपर-1 आयोजित होगा, जबकि दूसरी शिफ्ट में उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए पेपर-2 का आयोजन किया जाएगा. UPTET को उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा माना जाता है और इसे पास करने वाले उम्मीदवार आगे की शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने के योग्य हो जाते हैं.

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OMR शीट पर होगी परीक्षा, नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग

UPTET 2026 का प्रश्नपत्र ऑफलाइन मोड में OMR शीट पर लिया जाएगा. परीक्षा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. यानी गलत उत्तर देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे. परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र, भाषा-1, भाषा-2 (हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत), गणित और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषयों से होंगे. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और उम्मीदवारों को पूरा पेपर हल करने के लिए 150 मिनट यानी ढाई घंटे का समय दिया जाएगा.

एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड में क्या है अंतर?

अभ्यर्थियों को यह समझना जरूरी है कि एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप केवल परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए जारी की जाती है. इसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रोल नंबर और परीक्षा समय जैसी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं होती. परीक्षा केंद्र का पूरा विवरण, रोल नंबर, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों वाला मुख्य एडमिट कार्ड 30 जून 2026 को जारी किया जाएगा. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए केवल यही एडमिट कार्ड मान्य होगा.

ऐसे डाउनलोड करें UPTET 2026 एग्जाम सिटी स्लिप

एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

  • सबसे पहले UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर दिखाई दे रहे “UPTET 2026 Exam City Slip / Intimation Link” पर क्लिक करें.
  • अब नया लॉगिन पेज खुलेगा.
  • यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • इसके बाद जन्मतिथि (Date of Birth) भरें.
  • स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कैप्चा कोड दर्ज करें.
  • ‘सबमिट’ या ‘खोजें’ बटन पर क्लिक करें.
  • आपकी एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.
  • इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.
  • समय रहते करें यात्रा और ठहरने की तैयारी

चूंकि परीक्षा में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे, इसलिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी लेकर यात्रा और आवास संबंधी व्यवस्थाएं पहले से कर सकते हैं. इससे परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकेगा.

Tags: up tet city intimation slip 2026up tet exam city slip
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