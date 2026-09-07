UP Special TET 2026 Registration: यूपी स्पेशल टीईटी के लिए आवेदन शुरू, upessc.up.gov.in के जरिए करें अप्लाई

UP Special TET 2026 Registration: उत्तर प्रदेश में स्पेशल शिक्षकों के लिए जरूरी खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने UP Special TET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के साथ योग्य स्पेशल शिक्षकों यानी CWSN (Children With Special Needs) के लिए आयोजित की जा रही है. परीक्षा का उद्देश्य संबंधित शिक्षकों के लिए निर्धारित Teacher Eligibility Test की आवश्यकता को पूरा करना है.

करीब 2,500 स्पेशल शिक्षकों को मिलेगा मौका

आयोग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में काम कर रहे लगभग 2,500 स्पेशल शिक्षक/असिस्टेंट टीचर (CWSN) इस परीक्षा के दायरे में हैं. ऐसे में संबंधित शिक्षकों के लिए यह परीक्षा अपने करियर से जुड़ी आवश्यक पात्रता पूरी करने का महत्वपूर्ण अवसर है. Special TET 2026 की परीक्षा 3 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी अच्छी तरह जांच लेने की सलाह दी गई है.

UP Special TET 2026: जरूरी तारीखें

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुरू: 5 सितंबर 2026

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख: 4 अक्टूबर 2026

फॉर्म में सुधार की अंतिम तारीख: 8 अक्टूबर 2026

Special TET 2026 परीक्षा: 3 नवंबर 2026

OTR के बिना पूरा नहीं होगा आवेदन

इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया One Time Registration (OTR) आधारित है. यानी उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले OTR पूरा करना जरूरी है. इसके बाद लॉगिन करके Special TET 2026 का आवेदन फॉर्म भरा जा सकेगा. कार्यरत शिक्षकों को जहां लागू हो, अपना eHRMS कोड दर्ज करना होगा. वहीं योग्य CWSN शिक्षकों को सक्रिय CRR नंबर और RCI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी देनी होगी. इसके अलावा फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करने होंगे.

फाइनल सबमिशन से पहले जरूर जांचें डिटेल्स

आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए. आयोग के अनुसार फाइनल सबमिशन के बाद कैटेगरी, सब-कैटेगरी, जन्मतिथि और जेंडर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी में बदलाव की अनुमति नहीं होगी. आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसकी रसीद या कन्फर्मेशन पेज सुरक्षित रख लें. उम्मीदवारों के लिए बेहतर होगा कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर दें.