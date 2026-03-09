UP Scholarship Status 2026: कब आएगा UP स्कॉलरशिप का पैसा? फेज-2 ट्रांसफर डेट और स्टेटस चेक करने का तरीका; जानें यहां

UP Scholarship Status 2026: उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की तरफ से सत्र 2025-26 के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फेज 2 के लिए पैसे 18 मार्च को खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे. ऐसे में छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका स्कॉलरशिप का पैसा आएगा या नहीं. इस दुविधा को कम करने के लिए आप अपने फॉर्म का स्टेटस चैक कर सकते हैं. इस प्रक्रिया से आप अपने फॉर्म की स्थिति जान सकते हैं.

UP स्कॉलरशिप स्टेटस 2026 कैसे चेक करें

स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने एप्लीकेशन स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं:

ऑफिशियल साइट खोलें scholarship.up.gov.in

होम पेज पर “Status” टैब पर क्लिक करें

एकेडमिक ईयर चुनें, जैसे 2025-26

रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालें

सर्च पर क्लिक करें

स्कॉलरशिप स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा.

पोर्टल पर अलग-अलग अपडेट दिख सकते हैं जैसे:

पेंडिंग वेरिफिकेशन: आपके एप्लीकेशन का रिव्यू किया जा रहा है

अप्रूव्ड/डिस्बर्स्ड: स्कॉलरशिप अप्रूव हो गई है या पैसे ट्रांसफर हो गए हैं

पेंडिग वेरिफिकेशन का मतलब

अगर लॉग इन करने के बाद आपका फॉर्म पेंडिग दिखाता है, तो इसका मतलब है कि अभी अधिकारी आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन करें. छात्रों को थोड़ इंतजार करना पड़ सकता है.

स्वीकृत/ वितरित

अगर आपके आवेदन में स्वीकृत या वितरित लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका मतलब है कि आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है. इसका मतलब है कि आपका पैसा अकाउंट में आ चुका है या जल्द ही आने वाला है.

रिजेक्टेड

अगर आपके फॉर्म पर रिजेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया गया है. या फिर आपकी कोई गलती रह गई है या आपके दस्तावेज सही नहीं हैं. बता दें कि, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की तरफ से सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है.

