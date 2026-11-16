UP Police SI Final Result 2026: यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 203 पदों पर चयन, सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट जारी; ऐसे करें चेक

UP Police SI Final Result 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा अहम अपडेट सामने आया है. लंबे समय से सप्लीमेंट्री फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों की प्रतीक्षा खत्म हो गई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 2020-21 की सीधी भर्ती का पूरक अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. इस सूची में कुल 203 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और रोल नंबर चेक कर सकते हैं.

किस पद के लिए कितने उम्मीदवार चुने गए?

यह भर्ती सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, PAC प्लाटून कमांडर और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के पदों के लिए आयोजित की गई थी. बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1 सितंबर, 2026 के आदेश का पालन करते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए हैं. चुने गए उम्मीदवारों की जानकारी अलग-अलग PDF मेरिट लिस्ट में उपलब्ध है.

रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जारी सप्लीमेंट्री फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में कुल 203 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है. इनमें से 200 उम्मीदवार सब-इंस्पेक्टर पद के लिए सफल हुए हैं, जबकि तीन उम्मीदवार PAC प्लाटून कमांडर पद के लिए चुने गए हैं. चुने गए उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मेरिट लिस्ट में दिए गए हैं. उम्मीदवार संबंधित पद के लिए PDF डाउनलोड करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे पूरा हुआ प्रोसेस

सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए, बोर्ड ने कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए अलग-अलग स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस पूरा किया. ऑर्डर से प्रभावित 138 कैंडिडेट्स को 2 नवंबर, 2026 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) के लिए बुलाया गया था. इनमें से नौ कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे, जबकि 129 इस स्टेज में पास हुए.

इसके बाद, इन 129 कैंडिडेट्स को, उन 149 कैंडिडेट्स के साथ जो पहले ही DV और PST पास कर चुके थे, 5 नवंबर, 2026 को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए बुलाया गया. सोलह कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे, और 60 फेल हो गए. इस बीच, 202 कैंडिडेट्स ने रनिंग टेस्ट पास कर लिया. इसके अलावा, 10 कैंडिडेट्स पहले ही ज़रूरी स्टेज पूरे कर चुके थे. सभी प्रोसेस और तय कटऑफ मार्क्स के आधार पर, 203 कैंडिडेट्स को फाइनली सिलेक्ट किया गया. नौ कैंडिडेट्स फाइनल कटऑफ तक नहीं पहुंच पाए और उन्हें सिलेक्शन लिस्ट में शामिल नहीं किया गया.

UP पुलिस SI रिजल्ट 2026 का अपना नाम कैसे चेक करें

सप्लीमेंट्री फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए, कैंडिडेट नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

1. सबसे पहले, UP पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर लेटेस्ट नोटिस या रिजल्ट सेक्शन खोलें.

3. साल 2020-21 के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए सप्लीमेंट्री फाइनल रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

4. सब इंस्पेक्टर और PAC प्लाटून कमांडर के लिए अलग-अलग PDF मेरिट लिस्ट दिखाई देंगी.

5. संबंधित PDF डाउनलोड करें और Ctrl+F का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर या नाम सर्च करें.

6. भविष्य के लिए रिजल्ट की एक कॉपी सेव कर लें.

चुने गए कैंडिडेट को अब क्या करना चाहिए?

फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होने के बाद, सफल कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट बोर्ड से आगे के निर्देशों का इंतजार करना होगा. प्रोसेस के दौरान यूनिट एलोकेशन, ट्रेनिंग और अपॉइंटमेंट के बारे में और जानकारी दी जा सकती है. कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आइडेंटिटी कार्ड और रिजर्वेशन से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखें. भर्ती से जुड़े किसी भी नए अपडेट के लिए सिर्फ़ UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी जानकारी पर ही भरोसा करें.