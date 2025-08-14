Home > शिक्षा > UP NEET UG Counselling 2025: आज सामने आ सकते हैं राउंड 1 सीट आवंटन के परिणाम, upneet.gov.in पर ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

UP NEET UG Counselling 2025: चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी DGME उत्तर प्रदेश आज यानी 14 अगस्त, 2025 को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (यूपी नीट यूजी) काउंसलिंग 202 में 85 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों के लिए पहले दौर का सीट आवंटन परिणाम जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

Published: August 14, 2025 13:31:08 IST

UP NEET UG Counselling 2025: चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी DGME उत्तर प्रदेश आज यानी 14 अगस्त, 2025 को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (यूपी नीट यूजी) काउंसलिंग 202 में 85 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों के लिए पहले दौर का सीट आवंटन परिणाम जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी जी हाँ आज इसके परिणाम घोषित हो सकते हैं। वहीँ आपकी जानकारी की लिए बता दें, सभी उम्मीदवार जिन्होंने काउंसलिंग के लिए खुद को पंजीकृत किया है, आधिकारिक वेबसाइट यानी upneet.gov.in के माध्यम से अपना सीट आवंटन परिणाम देख सकेंगे।

इस डेट को जारी होंगे आवंटन पत्र 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल या डेंटल कॉलेजों में मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस) और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) कक्षाओं में एंट्री  लेने के लिए उम्मीदवारों के लिए यह काउंसलिंग आयोजित की जा रही है। उम्मीदवारों को बता दें कि वो अपना आवंटन पत्र 18 से 23 अगस्त, 2025 और 25 से 26 अगस्त, 2025 के बीच डाउनलोड कर सकेंगे।

इस तरह डाउनलोड करें रिजल्ट 

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं।

चरण 2: आपको होमपेज पर ‘UP NEET UG 2025 राउंड 1 सीट आवंटन परिणाम’ का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

चरण 3: लॉग इन करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।

चरण 4: आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज करें और सबमिट करें।

चरण 5: सबमिट करने के बाद, आपका सीट आवंटन परिणाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।

चरण 6: आवंटित सीट की जाँच करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवंटन पत्र डाउनलोड करें।

