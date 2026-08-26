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UP Medical Internship Stipend: MBBS-BDS इंटर्न का स्टाइपेंड हुआ दोगुने से ज्यादा, अब हर महीने मिलेंगे इतने

UP Medical Internship Stipend बढ़कर सरकार ने 25,000 रुपये कर दिया है. MBBS-BDS इंटर्न को मिलने वाले नए स्टाइपेंड, लाभार्थियों की संख्या और यूपी में मेडिकल शिक्षा विस्तार की पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 26, 2026 4:40:56 PM IST

UP Medical Internship Stipend: यूपी में MBBS-BDS इंटर्नशिप के स्टाइपेंड में हुई बढ़ोतरी
UP Medical Internship Stipend: यूपी में MBBS-BDS इंटर्नशिप के स्टाइपेंड में हुई बढ़ोतरी


UP Medical Internship Stipend: उत्तर प्रदेश में मेडिकल और डेंटल छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में MBBS और BDS इंटर्न का मासिक वजीफा 12,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 3,928 मेडिकल और डेंटल इंटर्न को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.

संशोधित वजीफा उन छात्रों पर लागू होगा, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और मेडिकल विश्वविद्यालयों से MBBS या BDS की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप कर रहे हैं. मेडिकल शिक्षा में इंटर्नशिप का महत्वपूर्ण स्थान है. इस दौरान छात्र डॉक्टरों के साथ काम करते हुए अस्पताल के वार्ड, ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं में मरीजों की देखभाल से जुड़े व्यावहारिक अनुभव हासिल करते हैं. जरूरत के अनुसार उन्हें रात की ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है. ऐसे में वजीफे में बढ़ोतरी छात्रों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.

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2021 के बाद अब हुआ बड़ा इजाफा

उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले 2021 में मेडिकल इंटर्नशिप स्टाइपेंड में बदलाव किया था. उस समय मासिक वजीफा 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया था. अब इसे सीधे 25,000 रुपये किए जाने से इंटर्न को पहले के मुकाबले काफी अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब राज्य सरकार मेडिकल शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सीटों का विस्तार करने पर भी जोर दे रही है.

मेडिकल शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट में चिकित्सा शिक्षा के लिए करीब 14,997 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए 1,023 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है. बजट दस्तावेज के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल कुल 81 मेडिकल कॉलेज हैं. इनमें 45 सरकारी और 36 निजी संस्थान शामिल हैं. इन मेडिकल कॉलेजों की सुविधाएं वर्तमान में 60 जिलों तक पहुंच चुकी हैं.

मेडिकल सीटों में भी हुआ बड़ा विस्तार

राज्य में मेडिकल शिक्षा के विस्तार का असर सीटों की संख्या पर भी दिखाई देता है. बजट दस्तावेज के मुताबिक, सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS सीटें 2017 में 4,540 से बढ़कर 2026-27 में 12,800 हो गई हैं. इसी अवधि में PG मेडिकल सीटों की संख्या 1,221 से बढ़कर 4,995 हो गई है. सरकार ने मेडिकल कॉलेज से वंचित 16 जिलों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए PPP मॉडल के तहत संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है.

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स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार पर सरकार का जोर

मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को राज्य में चिकित्सा शिक्षा के व्यापक विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है. बजट में लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 315 करोड़ और असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए 130 करोड़ का प्रावधान भी प्रस्तावित है. कुल मिलाकर, MBBS-BDS इंटर्न के लिए 25,000 रुपये मासिक वजीफा बढ़ना छात्रों के लिए आर्थिक राहत के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

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