Home > शिक्षा > UP Madarsa Board Result 2026 Declared: यूपी मदरसा बोर्ड रिजल्ट जारी, लड़कियों का रहा दबदबा

UP Madarsa Board Result 2026 Declared: यूपी मदरसा बोर्ड रिजल्ट जारी, लड़कियों का रहा दबदबा

UP Madarsa Board Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड मुंशी/मौलवी (माध्यमिक) और आलिम (उच्च माध्यमिक) का रिजल्ट जारी हो गया है. छात्र सीधे इस लिंक madarsaboard.upsdc.gov.in के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 24, 2026 11:32:43 AM IST

UP Madarsa Board Result 2026 जारी हो गया है.
UP Madarsa Board Result 2026 जारी हो गया है.


UP Madarsa Board Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने मुंशी/मौलवी (माध्यमिक) और आलिम (उच्च माध्यमिक) परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस वर्ष कुल पास प्रतिशत 88.26% दर्ज किया गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर माना जा रहा है. खास बात यह रही कि लड़कियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए लड़कों से बेहतर परिणाम हासिल किए. जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे मदरसा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट madarsaboard.upsdc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

राज्यभर के हजारों छात्रों और अभिभावकों को लंबे समय से इन परिणामों का इंतजार था. परिणाम जारी होने के बाद छात्रों में खुशी का माहौल देखने को मिला. कुल 80 हजार से अधिक छात्रों ने कराया था रजिस्ट्रेशन मदरसा बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष कुल 80,933 छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था. इनमें से 55,788 छात्र सफल घोषित किए गए। लड़कियों का प्रदर्शन सबसे अधिक प्रभावशाली रहा.

You Might Be Interested In

कुल 29,229 लड़कियां परीक्षा में पास हुईं और उनका सफलता प्रतिशत 94.30% दर्ज किया गया. वहीं, 26,559 लड़के सफल हुए जिनका पास प्रतिशत 85.13% रहा. मुंशी/मौलवी परीक्षा में 88.07% छात्र सफल मुंशी/मौलवी (माध्यमिक) परीक्षा में कुल 62,232 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें से 47,036 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. परिणामों के अनुसार 41,426 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए, जिससे कुल सफलता दर 88.07% रही.

लड़कियों ने किया बेहतर प्रदर्शन

21,407 लड़कियां पास हुईं, जिसका पास प्रतिशत: 91.46% और 20,019 लड़के सफल हुए, जिनका पास प्रतिशत: 84.72% रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि छात्राओं ने लगातार बेहतर प्रदर्शन की परंपरा को बरकरार रखा है. आलिम परीक्षा में भी छात्राओं का दबदबा आलिम (उच्च माध्यमिक) परीक्षा में कुल 18,701 छात्रों ने आवेदन किया था. इनमें से 16,175 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. कुल 14,362 छात्रों ने परीक्षा पास की और सफलता प्रतिशत 88.79% दर्ज किया गया.

आलिम परीक्षा का रिजल्ट

इस परीक्षा में 7,822 लड़कियां सफल हुई और उनका पास प्रतिशत 90.88% और 6,540 लड़के पास हुए, जिसका पास प्रतिशत 86.42% रहा है. इन परिणामों ने एक बार फिर साबित किया कि छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं.

CCTV निगरानी में हुई परीक्षाएं इस बार परीक्षाओं को पूरी तरह नकल-मुक्त बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे. सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों की निगरानी में परीक्षा आयोजित की गई. मदरसा बोर्ड मुख्यालय से परीक्षा प्रक्रिया की लाइव मॉनिटरिंग भी की गई. राज्य सरकार ने कहा कि यह कदम मदरसा शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है.

सरकार ने शिक्षा के आधुनिकीकरण पर दिया जोर

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राज्य सरकार मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर विजन को दोहराते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा और तकनीक को मदरसा शिक्षा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है.

Tags: UP Madarsa Board Result
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
UP Madarsa Board Result 2026 Declared: यूपी मदरसा बोर्ड रिजल्ट जारी, लड़कियों का रहा दबदबा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Madarsa Board Result 2026 Declared: यूपी मदरसा बोर्ड रिजल्ट जारी, लड़कियों का रहा दबदबा
UP Madarsa Board Result 2026 Declared: यूपी मदरसा बोर्ड रिजल्ट जारी, लड़कियों का रहा दबदबा
UP Madarsa Board Result 2026 Declared: यूपी मदरसा बोर्ड रिजल्ट जारी, लड़कियों का रहा दबदबा
UP Madarsa Board Result 2026 Declared: यूपी मदरसा बोर्ड रिजल्ट जारी, लड़कियों का रहा दबदबा