UPSSSC लेखपाल भर्ती 2026, ऑनलाइन आवेदन शुरू; राजस्व विभाग में नौकरी का सुनहरा मौका

UP Lekhpal Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने बहुप्रतीक्षित लेखपाल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 22, 2026 8:00:46 PM IST

UP Lekhpal Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने बहुप्रतीक्षित लेखपाल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती को राज्य के राजस्व प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि लेखपाल ग्रामीण स्तर पर प्रशासन और आम जनता के बीच पहली कड़ी के रूप में काम करता है.

आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है. इसका मकसद पारदर्शिता, सुविधा और तेज प्रक्रिया सुनिश्चित करना है. योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते है.

लेखपाल की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?

लेखपाल का पद उत्तर प्रदेश की भूमि और राजस्व प्रणाली की रीढ़ माना जाता है. लेखपाल गांव स्तर पर भूमि रिकॉर्ड रखता है, राजस्व संग्रह में सहायता करता है, और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रशासन को जमीनी स्तर की जानकारी प्रदान करता है. इसके अलावा लेखपाल सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और सर्वेक्षण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां भूमि से संबंधित मामलों की संख्या बहुत अधिक है, प्रशासनिक दक्षता के लिए लेखपालों की नियुक्ति आवश्यक मानी जाती है.

योग्यता और पात्रता मानदंड

UPSSSC ने स्पष्ट किया है कि केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे जो आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता आयु सीमा और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते है. इसके अलावा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) पास की है. यह प्रणाली केवल योग्य और तैयार उम्मीदवारों के चयन को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

लेखपाल भर्ती 2026 के लिए चयन प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में पूरी की जाएगी. पहले चरण में एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें उम्मीदवारों के सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी, ग्रामीण विकास और बुनियादी प्रशासनिक समझ का परीक्षण किया जाएगा.

इसके बाद दूसरे चरण में दस्तावेज सत्यापन होगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम मेरिट सूची पूरी तरह से परीक्षा प्रदर्शन और आरक्षण नियमों के आधार पर तैयार की जाएगी.

आवेदन करने से पहले क्या ध्यान रखें?

UPSSSC ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले विस्तृत विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें. किसी भी तरह की गलत जानकारी या अधूरा फॉर्म होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और एप्लीकेशन फीस देनी होगी. कमीशन एप्लीकेशन में बदलाव करने के लिए एक लिमिटेड करेक्शन विंडो भी देगा.

कमीशन ने फिर से कहा है कि लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी. सिलेक्शन प्रोसेस पर कड़ी नजर रखी जाएगी, और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे धोखेबाज़ एजेंटों और अफवाहों से सावधान रहें और केवल ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिस पर ही भरोसा करें.

कड़ी प्रतिस्पर्धा की उम्मीद

पिछले सालों की तरह इस साल भी लेखपाल भर्ती के लिए लाखों उम्मीदवारों के अप्लाई करने की उम्मीद है. इसलिए मुकाबला बहुत कड़ा होगा. कमीशन ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपनी तैयारी पहले से शुरू कर दें और परीक्षा से संबंधित सभी ऑफिशियल जानकारी पर कड़ी नजर रखें.

