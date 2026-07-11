UP ITI Admission 2026: यूपी आईटीआई के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, इस दिन तक करें रजिस्ट्रेशन, जानें पूरी प्रक्रिया

UP ITI Admission 2026: उत्तर प्रदेश में आईटीआई (Industrial Training Institute) में प्रवेश का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT), लखनऊ ने UP ITI Admission 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट scvtup.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है.

जो छात्र तकनीकी शिक्षा हासिल कर रोजगार या स्किल आधारित करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है. ऐसे में अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा करना बेहतर रहेगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

UP ITI में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है. आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है. इसके अलावा, आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना भी जरूरी है.

आवेदन के दौरान कौन-कौन सी जानकारी देनी होगी?

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करनी होगी. इसमें नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी (Category), आधार नंबर और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी शामिल है. मोबाइल नंबर सत्यापित होने के बाद अभ्यर्थी संस्थान का प्रकार चुन सकेंगे, शैक्षणिक विवरण भरेंगे, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे और आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे.

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर उसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखना जरूरी है.

कितनी है आवेदन फीस?

UP ITI Admission 2026 के लिए आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा.

सामान्य (General) और OBC वर्ग: 250 रुपये

SC और ST वर्ग: 150 रुपये

निर्धारित शुल्क का भुगतान किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी.

मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश

UP ITI कॉलेजों में प्रवेश किसी प्रवेश परीक्षा के बजाय 10वीं या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा. इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया को चार चरणों (Rounds) में पूरा किए जाने की संभावना है. प्रत्येक राउंड में सीटों की उपलब्धता और उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर सीट आवंटित की जाएगी.

ऐसे करें UP ITI Admission 2026 के लिए आवेदन

SCVT की आधिकारिक वेबसाइट scvtup.in पर जाएं.

होमपेज पर UP ITI Admission 2026 लिंक पर क्लिक करें.

व्यक्तिगत जानकारी भरकर मोबाइल नंबर सत्यापित करें.

संस्थान का प्रकार चुनें और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें.

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड और प्रिंट कर सुरक्षित रखें.

समय रहते करें आवेदन

हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र UP ITI में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं. ऐसे में अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक या तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 4 अगस्त 2026 से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें.

अगर आप तकनीकी शिक्षा के माध्यम से बेहतर रोजगार और कौशल विकास का लक्ष्य रखते हैं, तो UP ITI Admission 2026 आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. सही जानकारी, समय पर आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी के साथ आप अपने पसंदीदा ITI संस्थान में प्रवेश पाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं.

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