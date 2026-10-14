UP D.El.Ed Result 2026 Declared: यूपी डीएलएड 2018, 2021 और 2023 बैच का रिजल्ट जारी, ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

UP D.El.Ed Result 2026 Declared: उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed)के छात्रों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, परीक्षा नियामक प्राधिकरण, प्रयागराज ने विभिन्न शैक्षणिक बैच के सेमेस्टर और क्लियरेंस रिजल्ट जारी किए हैं. इनमें 2023 बैच के पहले और तीसरे सेमेस्टर की मुख्य एवं बैक परीक्षाओं के परिणाम शामिल हैं. इसके अलावा, 2021 और 2018 बैच के क्लियरेंस रिजल्ट तथा BTC 2015 के अभ्यर्थियों की क्लियरेंस मार्कशीट से संबंधित जानकारी भी दी गई है.

छात्र अपना रिजल्ट देखने के लिए btcresult.in और updeledinfo.in पर जा सकते हैं. हालांकि, वेबसाइट पर उपलब्धता और संबंधित बैच का परिणाम आधिकारिक पोर्टल पर जांचना जरूरी है.

UP D.El.Ed Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट Link

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं:

BTC Result Portal: https://btcresult.in/

UP D.El.Ed Information: https://updeledinfo.in/

आधिकारिक विभागीय वेबसाइट: https://updeledinfo.in/

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनधिकृत वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें.

UP BTC Result 2026 कैसे चेक करें?

सबसे पहले आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल btcresult.in खोलें.

वेबसाइट पर अपने बैच और सेमेस्टर से संबंधित रिजल्ट लिंक चुनें.

मांगी गई जानकारी, जैसे रोल नंबर और जन्म तिथि, दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना स्कोरकार्ड देखें.

विषयवार अंक और रिजल्ट स्टेटस ध्यान से जांचें.

भविष्य में उपयोग के लिए मार्कशीट डाउनलोड करें या उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

यदि वेबसाइट धीमी चल रही है, तो कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें. गलत जानकारी दर्ज होने पर भी रिजल्ट खुलने में परेशानी हो सकती है.

UP D.El.Ed परीक्षाओं और अगले सेमेस्टर का अपडेट

उपलब्ध विवरण के मुताबिक, दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 14 अक्टूबर 2026 को समाप्त हुईं. राज्य के 213 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इन परीक्षाओं में उपस्थिति 84 प्रतिशत से अधिक बताई गई है. वहीं, चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 से 17 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्र, समय और विभागीय दिशा-निर्देशों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से जरूर प्राप्त करनी चाहिए.

Super TET पात्रता को लेकर छात्रों की मांग

D.El.Ed प्रशिक्षुओं के बीच Super TET और आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्रता को लेकर भी चर्चा जारी है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2024–2026 बैच के विद्यार्थियों और छात्र प्रतिनिधियों ने 15 अक्टूबर को प्रयागराज के एलनगंज स्थित प्राधिकरण कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है. उनकी मांग है कि आगामी शिक्षक भर्ती में पात्रता को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए.

रिजल्ट में समस्या होने पर कहां संपर्क करें?

यदि मार्कशीट में अंकों से जुड़ी गड़बड़ी दिखाई देती है या वेबसाइट पर तकनीकी परेशानी आती है, तो उम्मीदवार PNP टेक्निकल हेल्पडेस्क के नंबर 0532-2466769 पर संपर्क कर सकते हैं. काउंसलिंग और सीट आवंटन से संबंधित जानकारी के लिए updeled.gov.in देखें. रिजल्ट, परीक्षा कार्यक्रम और भर्ती पात्रता से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक अधिसूचना की पुष्टि जरूर करें. इससे गलत जानकारी के आधार पर कोई कदम उठाने से बचा जा सकता है.