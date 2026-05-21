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UP College Uniform: यूपी के कॉलेजों में एक रंग में दिखेंगे छात्र, सरकार करने जा रही है ये बड़ा बदलाव

UP College Uniform: उत्तर प्रदेश में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में यूनिफॉर्म लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अनुशासन, नियमित उपस्थिति और बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए यह निर्देश दिए हैं.

By: Munna Verma | Published: May 21, 2026 4:56:31 PM IST

UP College Uniform: यूपी के कॉलेजों में लागू हो सकता है यूनीफॉर्म
UP College Uniform: यूपी के कॉलेजों में लागू हो सकता है यूनीफॉर्म


UP College Uniform: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों के लिए यूनिफॉर्म लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. यह फैसला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा लखनऊ के जन भवन में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों के बाद चर्चा में आया है. बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई, जिसमें अनुशासन, उपस्थिति और छात्र कल्याण जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया.

सरकारी बयान के अनुसार यह निर्देश फिलहाल जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों पर लागू होगा. हालांकि, माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसे अन्य संस्थानों में भी लागू किया जा सकता है. राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बैठक में कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और सकारात्मक माहौल बनाए रखना बेहद जरूरी है. इसी उद्देश्य से यूनिफॉर्म लागू करने की बात कही गई है.

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उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसे कदम छात्रों के हित में हैं और इससे कॉलेजों में अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा. बैठक में शिक्षकों को समय की पाबंदी बनाए रखने और छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए. साथ ही शिक्षकों को ऐसे व्यवहार से बचने को कहा गया जो उनके पेशे की गरिमा को प्रभावित करता हो.

महिला छात्रावास और शिकायत निवारण पर फोकस

राज्यपाल ने कॉलेज प्रशासन को महिला छात्रावासों की स्थिति सुधारने और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए. उनका मानना है कि बेहतर बुनियादी सुविधाएं छात्रों के शैक्षणिक माहौल को मजबूत बनाएंगी. इसके अलावा, जिन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है, वहां अन्य संस्थानों के सहयोग से ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया. अधिकारियों को रिक्त पदों को जल्द भरने और नियमित फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए.

रोजगार आधारित शिक्षा को बढ़ावा

बैठक में कौशल और रोजगार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी विशेष चर्चा हुई. राज्यपाल ने कॉलेजों में ब्यूटीशियन ट्रेनिंग, मेहंदी कला, GST, अकाउंटिंग और बाजरा आधारित खाद्य निर्माण जैसे कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया. इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों, खासकर छात्राओं, की रोजगार क्षमता बढ़ाना है. उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत बहु-विषयक शिक्षा पर भी जोर दिया और कॉलेजों को छात्रों को विषय चयन में अधिक लचीलापन देने के निर्देश दिए.

डिजिटल शिक्षा और रिसर्च संस्कृति पर जोर

राज्यपाल ने संस्थानों से INFLIBNET और “वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन” जैसे डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों का अधिक उपयोग करने को कहा ताकि छात्रों और शिक्षकों को शोध सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके. साथ ही, शिक्षकों को हर वर्ष कम से कम दो शोध पत्र या पुस्तक अध्याय प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है. इस पहल का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च और अकादमिक संस्कृति को मजबूत करना है.

Tags: up governmentUP CollegeUP College Uniform
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