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UP CNET Result 2026 Date: नर्सिंग प्रवेश परीक्षा रिजल्ट जल्द होगा जारी, ये है स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका

UP CNET Result 2026 जल्द घोषित किया जा सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद ABVMU की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

By: Munna Verma | Published: June 7, 2026 10:00:25 PM IST

UP CNET Result 2026 जल्द जारी किया जा सकता है.
UP CNET Result 2026 जल्द जारी किया जा सकता है.


UP CNET Result 2026 Date: उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कोर्स में प्रवेश का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी (ABVMU), उत्तर प्रदेश जल्द ही कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट (CNET) 2026 का रिजल्ट जारी कर सकती है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट abvmucet25.co.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकेंगे.

UP CNET 2026 परीक्षा का आयोजन 6 जून 2026 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. यह परीक्षा बीएससी नर्सिंग और अन्य नर्सिंग कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. परीक्षा समाप्त होने के बाद अब उम्मीदवारों की निगाहें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं.

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जून के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकता है रिजल्ट

हालांकि विश्वविद्यालय ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन निर्धारित शेड्यूल के अनुसार नतीजे जून 2026 के दूसरे सप्ताह में जारी किए जाने की संभावना है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से जुड़ी हर नई सूचना के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. विश्वविद्यालय किसी भी समय स्कोरकार्ड जारी करने की घोषणा कर सकता है.

कहां और कैसे देखें UP CNET Result 2026?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ABVMU की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध UP CNET Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा. लॉगिन विवरण दर्ज करने के बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा, जिसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है.

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

UP CNET 2026 स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी. इनमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्राप्त अंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और रैंक जैसी जानकारी उपलब्ध हो सकती है. स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें. किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत विश्वविद्यालय से संपर्क करना चाहिए.

रिजल्ट के बाद शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया

रिजल्ट घोषित होने के बाद ABVMU योग्य उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करेगा. इस प्रक्रिया में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कॉलेज और कोर्स की पसंद भरना, सीट आवंटन, दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश की पुष्टि जैसे चरण शामिल होंगे. जो उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में सफल होंगे, वे शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न नर्सिंग कार्यक्रमों में दाखिले के योग्य बनेंगे.

परीक्षा हाल ही में आयोजित हुई है, इसलिए रिजल्ट की घोषणा जल्द होने की संभावना है. उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन जानकारी तैयार रखनी चाहिए ताकि स्कोरकार्ड जारी होते ही बिना किसी परेशानी के परिणाम देखा जा सके.

Tags: ABVMUUP CNET Result
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