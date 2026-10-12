UP Board Exam Date Sheet 2027 Released: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का टाइमटेबल जारी, यहां देखें विषयवार शेड्यूल

UP Board Exam Date Sheet 2027 Released: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 को लेकर छात्रों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी से 24 फरवरी 2027 तक आयोजित की जाएंगी. परीक्षाएं दो पालियों में होंगी, जिससे विद्यार्थियों को अपनी तैयारी और रिवीजन की योजना बनाने में मदद मिलेगी.

परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, सुबह की पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दोपहर की पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक निर्धारित है. बोर्ड की ओर से विषयवार शेड्यूल जारी किए जाने की जानकारी दी गई है. हालांकि, छात्रों को परीक्षा की तारीखों और शिफ्ट की पुष्टि आधिकारिक डेटशीट से जरूर करनी चाहिए.

UP Board Exam 2027: परीक्षा की महत्वपूर्ण तारीखें

परीक्षा शुरू होने की तारीख: 5 फरवरी 2027

परीक्षा समाप्त होने की तारीख: 24 फरवरी 2027

कुल परीक्षा अवधि: लगभग 20 दिन

सुबह की शिफ्ट: सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक

दोपहर की शिफ्ट: दोपहर 2:00 से शाम 5:15 बजे तक

आधिकारिक वेबसाइट: upmsp.edu.in

UP Board Class 10 Time Table 2027: 10वीं के प्रमुख पेपर

हाईस्कूल के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पेपर 5 फरवरी को होगा. इसके बाद 8 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, 10 फरवरी को अंग्रेजी और 13 फरवरी को गणित की परीक्षा निर्धारित है.

तारीख प्रमुख विषय

5 फरवरी हिंदी, प्रारंभिक हिंदी

8 फरवरी सामाजिक विज्ञान

9 फरवरी NCC, मानव विज्ञान

10 फरवरी अंग्रेजी

13 फरवरी गणित

15 फरवरी संस्कृत

17 फरवरी विज्ञान

18 फरवरी कंप्यूटर, सिलाई

19 फरवरी वाणिज्य

20 फरवरी उर्दू

22 फरवरी चित्रकला एवं क्रिएटिव आर्ट

23 फरवरी संगीत गायन, पाली, अरबी, फारसी

24 फरवरी कृषि

विद्यार्थियों को अतिरिक्त भाषाओं और वैकल्पिक विषयों की परीक्षा तारीख भी अपनी विषय-सूची से मिलानी चाहिए।

UP Board Class 12 Time Table 2027: इंटर के प्रमुख पेपर

इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी 5 फरवरी से शुरू होंगी. पहले दिन हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी. इसके बाद 8 फरवरी को अंग्रेजी, 9 फरवरी को नागरिक शास्त्र और 10 फरवरी को इतिहास का पेपर निर्धारित है.

तारीख प्रमुख विषय

5 फरवरी हिंदी, सामान्य हिंदी

8 फरवरी अंग्रेजी

9 फरवरी नागरिक शास्त्र

10 फरवरी इतिहास

12 फरवरी जीव विज्ञान, गणित

13 फरवरी अर्थशास्त्र

15 फरवरी रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र

16 फरवरी भूगोल

17 फरवरी भौतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान

20 फरवरी मनोविज्ञान, शिक्षा, तर्कशास्त्र

22 फरवरी बिजनेस स्टडीज, गृह विज्ञान

23 फरवरी अकाउंटेंसी

24 फरवरी कंप्यूटर, संस्कृत

अन्य विषयों और भाषाओं की सटीक तारीख जानने के लिए आधिकारिक विषयवार डेटशीट देखें.

परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए?

परीक्षा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए छात्र अपनी पढ़ाई का टाइमटेबल तैयार करें. जिन विषयों के बीच कम अंतर है, उनकी तैयारी पहले से पूरी कर लें. नियमित रिवीजन, पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास और मॉक टेस्ट परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकते हैं.

कहां से डाउनलोड करें UP Board Date Sheet 2027?

छात्र यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित नोटिस देख सकते हैं. डेटशीट डाउनलोड करने के बाद अपने विषयों, परीक्षा की तारीख और शिफ्ट की जांच जरूर करें. परीक्षा कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी प्रकाशित करने से पहले UPMSP की आधिकारिक अधिसूचना से तारीखों और विषयों का मिलान अवश्य करें. किसी बदलाव की स्थिति में बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम कार्यक्रम ही मान्य होगा.