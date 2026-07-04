UP Board 10वीं, 12वीं में हो गए फेल या अंकों से नहीं हैं संतुष्ट, तो फटाफट करें ये काम, पढ़ें पूरी डिटेल

UP Board Compartment Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) की कम्पार्टमेंट एवं इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है. जिन छात्रों को किसी विषय में सफलता नहीं मिली है या जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए यह परीक्षा दूसरा अवसर साबित होगी. बोर्ड ने परीक्षा के साथ-साथ प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की तारीखों के अलावा परीक्षा केंद्रों पर लागू होने वाले नियम भी स्पष्ट कर दिए हैं.

UPMSP के अनुसार, 10वीं और 12वीं की कम्पार्टमेंट एवं इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं 28 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएंगी. कक्षा 10वीं की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और कक्षा 12वीं की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. सभी परीक्षाएं जिला मुख्यालयों पर जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएंगी.

प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का शेड्यूल

लिखित परीक्षा से पहले बोर्ड ने प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की तिथियां भी तय कर दी हैं. कक्षा 10वीं की इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट आधारित प्रैक्टिकल परीक्षा 16 एवं 17 जुलाई 2026 को आयोजित होगी. कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा भी 16 और 17 जुलाई 2026 को संपन्न कराई जाएगी. बोर्ड ने विद्यालयों को निर्देश दिया है कि कक्षा 10 के इंटरनल असेसमेंट के विषयवार अंक तथा कक्षा 12 की प्रैक्टिकल परीक्षा की OMR शीट 20 जुलाई 2026 तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराई जाए.

परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेंगी सख्त गाइडलाइंस

UPMSP ने परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

परीक्षा केंद्र में केवल परीक्षार्थी, केंद्र व्यवस्थापक, शिक्षक और अधिकृत गैर-शिक्षण कर्मचारी ही प्रवेश कर सकेंगे.

बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

परीक्षा शुरू होने और समाप्त होने के समय केंद्र के बाहर अनावश्यक भीड़ नहीं लगने दी जाएगी.

मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना पूरी तरह वर्जित रहेगा.

सभी परीक्षा कक्षों में राउटर और वॉयस रिकॉर्डिंग सुविधा वाले CCTV कैमरे लगातार चालू रहेंगे.

प्रश्नपत्रों को डबल-लॉक वाली सुरक्षित अलमारी (स्ट्रांग रूम) में रखा जाएगा.

प्रश्नपत्रों के पैकेट CCTV निगरानी में बाहरी केंद्र व्यवस्थापक, केंद्र व्यवस्थापक और राज्य मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही खोले जाएंगे.

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

UP बोर्ड के नियमों के अनुसार, कम्पार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट परीक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा. निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करने वाले छात्रों को ही उत्तीर्ण माना जाएगा.

मुख्य परीक्षा के परिणाम पहले ही हो चुके हैं घोषित

गौरतलब है कि UPMSP ने वर्ष 2026 की मुख्य बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम 23 अप्रैल को घोषित किया था. इस बार इंटरमीडिएट (कक्षा 12) का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 80.38 प्रतिशत दर्ज किया गया. अब कम्पार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जो अपने परिणाम में सुधार करना चाहते हैं या किसी विषय में असफल रहे हैं.

UPMSP की कम्पार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2026 उन विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है जो अपने शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करें, समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें और किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को साथ लेकर न जाएं. सही तैयारी और अनुशासन के साथ यह परीक्षा बेहतर परिणाम हासिल करने का महत्वपूर्ण मौका साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें…

UPSSSC Vacancy: वन विभाग में नौकरी पाने का शानदार मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 63200 मिलेगी सैलरी

IIT में पढ़ने का सपना होगा पूरा! बिना JEE-GATE के शुरू हुआ एडमिशन, जानें पूरी प्रक्रिया