Home > शिक्षा > UP Board Exams 2026: UPMSP ने कक्षा 10 और 12 के परीक्षा केंद्रों की सूची जारी, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड..!

UP Board Exams 2026: UPMSP ने कक्षा 10 और 12 के परीक्षा केंद्रों की सूची जारी, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड..!

UP Board Exams 2026: यूपी बोर्ड ने 2026 की कक्षा 10 और 12 परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की है. छात्र वेबसाइट पर केंद्र देख सकते हैं और 22 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 18, 2025 3:24:31 PM IST

UP Board Exams 2026
UP Board Exams 2026


UP Board Exams 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने साल 2026 की हाईस्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है. जो छात्र 2026 में यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, वे अब ये देख सकते हैं कि उनका परीक्षा केंद्र कहां निर्धारित किया गया है.

You Might Be Interested In

परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जिले से संबंधित सूची को ध्यान से देखें.

 परीक्षा केंद्र को लेकर शिकायत दर्ज करने का मौका

अगर किसी छात्र को अपने परीक्षा केंद्र से संबंधित कोई समस्या है, तो बोर्ड ने इसके लिए आपत्ति दर्ज करने की सुविधा भी दी है. छात्र 22 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

यदि कोई छात्र ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में असमर्थ है, तो वो अपने स्कूल के माध्यम से जानकारी दे सकता है. ध्यान रहे कि आपत्ति के साथ उचित कारण और प्रमाण देना जरूरी है, तभी उस पर विचार किया जाएगा.

 राज्यभर में इतने परीक्षा केंद्र

बोर्ड द्वारा जारी अंतिम सूची के अनुसार, पूरे उत्तर प्रदेश में 7,448 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन्हीं केंद्रों पर 2026 की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त कर लें ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो.

 यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तारीखें

यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और 12 मार्च 2026 तक चलेंगी. परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार सभी विषयों की थ्योरी परीक्षाएं इसी अवधि में आयोजित की जाएंगी.

 इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाएं

कक्षा 12 के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं थ्योरी परीक्षा से पहले कराई जाएंगी. बोर्ड ने इन्हें दो चरणों में आयोजित करने का फैसला लिया है.

 पहला चरण: 24 जनवरी से 1 फरवरी 2026
 दूसरा चरण: 29 और 30 जनवरी 2026

छात्रों को अपने स्कूल से प्रैक्टिकल परीक्षा की पूरी जानकारी समय पर प्राप्त कर लेनी चाहिए.

 एडमिट कार्ड कब आएंगे?

यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 के छात्रों के एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ सप्ताह पहले जारी किए जाएंगे. पिछले सालों के एक्सपीरिएंस के आधार पर, एडमिट कार्ड जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में जारी होने की संभावना है.

एडमिट कार्ड मिलने के बाद छात्र उसमें अपना नाम, रोल नंबर, विषय और परीक्षा केंद्र की जानकारी अच्छी तरह जांच लें. यदि कोई गलती हो, तो तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचित करें.

 जरूरी सलाह

एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए जरूरी होता है. इसलिए इसे सुरक्षित रखें और परीक्षा के दिन साथ लेकर जाएं. परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी और अपडेट के लिए छात्र नियमित रूप से यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.

 

Tags: UP board class 10 12 datesUP board exams 2026UPMSP exam centres
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025
UP Board Exams 2026: UPMSP ने कक्षा 10 और 12 के परीक्षा केंद्रों की सूची जारी, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Board Exams 2026: UPMSP ने कक्षा 10 और 12 के परीक्षा केंद्रों की सूची जारी, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड..!
UP Board Exams 2026: UPMSP ने कक्षा 10 और 12 के परीक्षा केंद्रों की सूची जारी, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड..!
UP Board Exams 2026: UPMSP ने कक्षा 10 और 12 के परीक्षा केंद्रों की सूची जारी, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड..!
UP Board Exams 2026: UPMSP ने कक्षा 10 और 12 के परीक्षा केंद्रों की सूची जारी, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड..!