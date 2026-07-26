UP Board Exam 2027: यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, इस दिन तक भरें फॉर्म, जानें फीस और पूरा शेड्यूल

UP Board Exam 2027 Registration: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने UP Board Exam 2027 में शामिल होने वाले प्राइवेट (व्यक्तिगत) अभ्यर्थियों के लिए आवेदन कार्यक्रम जारी कर दिया है. जो विद्यार्थी किसी स्कूल से नियमित रूप से नहीं पढ़ रहे हैं और व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में 10वीं या 12वीं की परीक्षा देना चाहते हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.

बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, आवेदन पत्र जमा करने और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2026 तय की गई है. ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि लेट फीस से बचा जा सके.

UP Board Exam 2027: महत्वपूर्ण तिथियां

यूपी बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया से लेकर दस्तावेजों के सत्यापन तक का पूरा कैलेंडर जारी किया है.

आवेदन फॉर्म और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 5 अगस्त 2026

ट्रेजरी में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 10 अगस्त 2026

शुल्क और शैक्षणिक विवरण ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि: 16 अगस्त 2026

₹100 लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तिथि: 16 अगस्त 2026

लेट फीस सहित विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि: 20 अगस्त 2026

अभ्यर्थियों के विवरण का सत्यापन: 21 अगस्त से 31 अगस्त 2026

सुधार (Correction Window): 1 सितंबर से 10 सितंबर 2026

फोटो सूची और फंड लेटर जमा करने की अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2026

प्राइवेट उम्मीदवार कैसे करें आवेदन?

UP Board Exam 2027 के लिए व्यक्तिगत अभ्यर्थियों को आवेदन ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से करना होगा. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार इन आसान चरणों का पालन करें.

UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें.

आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें.

आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें.

निर्धारित फॉरवर्डिंग सेंटर पर आवेदन जमा करें.

परीक्षा शुल्क संबंधित फॉरवर्डिंग सेंटर के प्रधानाचार्य के पास नकद जमा करें.

इसके बाद फॉरवर्डिंग सेंटर शुल्क ट्रेजरी में जमा करेगा और उम्मीदवार का विवरण ऑनलाइन अपलोड करेगा.

कितनी है परीक्षा फीस?

यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क भी निर्धारित कर दिया है.

कक्षा 10वीं

सामान्य परीक्षा शुल्क: 706.50 रुपये

क्रेडिट सिस्टम के तहत आवेदन: 306.50 रुपये

अतिरिक्त विषय के लिए शुल्क: 206.50 रुपये प्रति विषय

कक्षा 12वीं

सामान्य, कृषि एवं व्यावसायिक (वोकेशनल) विषयों के लिए परीक्षा शुल्क: 806.50 रुपये

अतिरिक्त विषय के लिए शुल्क: 206.50 प्रति विषय रुपये

यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा तक आवेदन नहीं कर पाता है, तो वह 100 रुपये लेट फीस के साथ भी आवेदन जमा कर सकता है.

समय पर आवेदन करना क्यों जरूरी है?

हर साल बड़ी संख्या में छात्र अंतिम दिनों तक आवेदन का इंतजार करते हैं, जिससे तकनीकी और दस्तावेजी समस्याएं सामने आती हैं. ऐसे में समय रहते आवेदन करने से न केवल लेट फीस से बचा जा सकता है, बल्कि दस्तावेजों में किसी त्रुटि को सुधारने के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता है.

UP Board Exam 2027 में प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यदि आप व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में 10वीं या 12वीं की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, तो 5 अगस्त 2026 से पहले आवेदन और शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें.

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