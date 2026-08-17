UP Board Compartment Result 2026 Declared: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट जारी, आसानी से यहां करें चेक

UP Board Compartment Result 2026 Declared: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. हाई स्कूल यानी 10वीं और इंटरमीडिएट यानी 12वीं की कम्पार्टमेंट/इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब अपना संशोधित स्कोर ऑनलाइन देख सकते हैं. बोर्ड ने रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध कराया है.

ऐसे में जिन छात्रों ने सप्लीमेंट्री परीक्षा के जरिए अपने प्रदर्शन में सुधार करने या किसी विषय में सफलता हासिल करने की कोशिश की थी, उनके लिए यह परिणाम महत्वपूर्ण है.

10वीं और 12वीं की परीक्षा कब हुई थी?

UP Board की कम्पार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं 28 जुलाई 2026 को राज्यभर में आयोजित की गई थीं. परीक्षा दो पालियों में कराई गई थी. अब परीक्षा में शामिल छात्र अपने नए या संशोधित अंकों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, जिला और सिक्योरिटी कोड दर्ज करना होगा.

UP Board Compartment Result 2026 ऐसे करें चेक

UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर अपनी कक्षा के अनुसार Intermediate (12th) Compartment Exam Result या High School (10th) Compartment/Improvement Result लिंक चुनें.

अब अपना जिला चुनें.

निर्धारित स्थान पर रोल नंबर दर्ज करें.

स्क्रीन पर दिया गया Security Code भरें.

View Result विकल्प पर क्लिक करें.

आपका संशोधित रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसकी डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें.

रिजल्ट में क्या मिलेगा?

ऑनलाइन स्कोरकार्ड में कम्पार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट परीक्षा के बाद संशोधित अंक दिखाई देंगे. छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद नाम, रोल नंबर, विषय और अंकों जैसी सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. ऑनलाइन रिजल्ट फिलहाल छात्रों के लिए तुरंत स्कोर जानने का आसान माध्यम है. हालांकि, आगे की जरूरतों के लिए फिजिकल मार्कशीट अपने संबंधित मान्यता प्राप्त स्कूल से प्राप्त करनी होगी.

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छात्रों के लिए जरूरी सलाह

कम्पार्टमेंट परीक्षा कई छात्रों के लिए अपनी पिछली परफॉर्मेंस सुधारने का दूसरा मौका होती है. इसलिए रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी संशोधित मार्कशीट को सुरक्षित रखें. यदि ऑनलाइन परिणाम और बाद में मिलने वाली फिजिकल मार्कशीट में किसी तरह की विसंगति नजर आती है, तो छात्र को अपने स्कूल या संबंधित बोर्ड कार्यालय से संपर्क करना चाहिए.

UP Board Compartment Result 2026 के बाद छात्रों के लिए आगे की पढ़ाई या करियर से जुड़े अगले कदम तय करना आसान होगा. खासकर वे विद्यार्थी जिन्होंने एक या अधिक विषयों में अपने अंक बेहतर किए हैं, अब संशोधित परिणाम के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.