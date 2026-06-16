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UP BEd Result 2026 OUT: यूपी बीएड रिजल्ट जारी, जानें कैसे देखें कटऑफ

UP BEd Result 2026 OUT: UP B.Ed. JEE 2026 एग्जाम 31 मई को हुआ था. इस साल करीब 444,958 कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था. इनमें से 272,659 महिलाएं और 172,297 पुरुष कैंडिडेट थे, साथ ही 2 ट्रांसजेंडर कैंडिडेट भी थे.

By: Divyanshi Singh | Published: June 16, 2026 3:01:00 PM IST

यूपी बीएड जेईई रिजल्ट
यूपी बीएड जेईई रिजल्ट


UP BEd Result 2026 OUT: बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी ने आज, 16 जून को यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) 2026 के परिणाम जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार 31 मई को परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर अपने डिजिटल स्कोरकार्ड देख सकते हैं. इस वर्ष का परिणाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसे विश्वविद्यालय द्वारा एक कुशल मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड-तोड़ 13 दिनों में तैयार किया गया है.

UP B.Ed. JEE 2026 एग्जाम 31 मई को हुआ था. इस साल करीब 444,958 कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था. इनमें से 272,659 महिलाएं और 172,297 पुरुष कैंडिडेट थे, साथ ही 2 ट्रांसजेंडर कैंडिडेट भी थे.

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UP BEd एंट्रेंस एग्जाम पूरे उत्तर प्रदेश में 2026-28 एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन का गेटवे है. यह अलग-अलग स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े सरकारी, एडेड और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन की सुविधा देता है.

ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया

 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट एग्जाम में शामिल हुए. एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुल 4,44,958 कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था, जो राज्य के 1,011 सेंटर पर हुआ था.

ज़्यादा सीट अवेलेबिलिटी

इस एग्जाम से उत्तर प्रदेश के लगभग 2,300 कॉलेजों में मौजूद 2.40 लाख से ज़्यादा BEd सीटें भरी जाएंगी.

ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन

 सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक, रिजल्ट 16वें दिन जारी किए जा रहे हैं. एक्यूरेसी पक्का करने के लिए, फाइनल करने से पहले OMR शीट की कई राउंड रैंडम चेकिंग की गई.

UP BEd JEE रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?

कैंडिडेट्स अपने स्कोरकार्ड चेक करने और डाउनलोड करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1. बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट: bujhansi.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2. होमपेज पर मौजूद “UP BEd JEE रिजल्ट 2026” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डालें: यूज़र ID (रजिस्ट्रेशन नंबर) और पासवर्ड.

स्टेप 4. स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें.

स्टेप 5. आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले लें, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान इसकी ज़रूरत होगी.

Tags: UP BEd Result 2026
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