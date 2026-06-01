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UP B.Ed JEE 2026: 90% उपस्थिति के साथ खत्म हुई परीक्षा, पहली बार इस्तेमाल हुई नई तकनीक

UP B.Ed JEE 2026: उत्तर प्रदेश B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 में 4.44 लाख से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 90% ने भाग लिया. परीक्षा आयोजन, उपस्थिति, AI निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी सभी जानकारी यहां हासिल कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 1, 2026 10:36:02 AM IST

UP BEd JEE 2026 Exam: 22 हजार CCTV कैमरों की निगरानी में हुई परीक्षा
UP BEd JEE 2026 Exam: 22 हजार CCTV कैमरों की निगरानी में हुई परीक्षा


UP B.Ed JEE 2026: उत्तर प्रदेश में आयोजित B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) 2026 का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया. राज्य सरकार के अनुसार, परीक्षा प्रदेश के 72 जिलों में बनाए गए 1,011 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में आयोजित की गई. इस बार परीक्षा में करीब 90 प्रतिशत अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई, जो उम्मीदवारों की उत्सुकता और तैयारी को दर्शाती है.

परीक्षा का संचालन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी द्वारा किया गया था. आधुनिक तकनीक और कड़ी निगरानी व्यवस्था के चलते यह परीक्षा नकल-मुक्त और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई.

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4.44 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया था पंजीकरण

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा के लिए कुल 4,44,958 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें 2,72,659 महिला अभ्यर्थी, 1,72,297 पुरुष उम्मीदवार और 2 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल थे. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली में सामान्य ज्ञान और भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जबकि दूसरी पाली में अभ्यर्थियों की अभिरुचि (Aptitude) और विषयगत दक्षता का मूल्यांकन किया गया.

किन जिलों में रही सबसे अधिक उपस्थिति?

परीक्षा में कई जिलों ने शानदार उपस्थिति दर्ज की. कासगंज और पीलीभीत में सबसे अधिक 95 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. वहीं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे बड़े शहरी जिलों में भी अच्छी भागीदारी देखने को मिली. शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश केंद्रों पर परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू हुई और कहीं से भी किसी बड़ी अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली.

AI और बायोमेट्रिक तकनीक से हुई निगरानी

इस वर्ष परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एक अत्याधुनिक एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC) स्थापित किया गया था, जहां से राज्यभर के सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की गई.

इसके लिए लगभग 22,000 CCTV कैमरे और 5,651 बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई थीं. परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए AI आधारित फेस रिकग्निशन सिस्टम, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन और रियल-टाइम उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल किया गया.

पहली बार इस्तेमाल हुए GPS आधारित बॉडी कैमरे

परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस वर्ष एक नई पहल भी की गई. विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को GPS-सक्षम बॉडी-वॉर्न कैमरे उपलब्ध कराए गए, जिनकी मदद से उनकी लोकेशन और निरीक्षण गतिविधियों की लाइव निगरानी की गई. इसके अलावा, गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा और केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों पर भी कंट्रोल रूम से लगातार नजर रखी गई.

सरकार ने दिया पारदर्शिता का संदेश

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने परीक्षा के सफल आयोजन पर संतोष जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब तकनीक आधारित और नकल-मुक्त परीक्षाओं के लिए देशभर में एक उदाहरण बन रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

B.Ed JEE 2026 का सफल आयोजन यह दर्शाता है कि आधुनिक तकनीक और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सकता है.

Tags: Bundelkhand Universityhome-hero-pos-2UP BEd JEE
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