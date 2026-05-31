UP BEd Entrance Exam 2026 Today: यूपी बीएड की परीक्षा आज, एग्जाम में शामिल होने से पहले पढ़ें ये जरूरी बातें

UP BEd Entrance Exam 2026 Today: उत्तर प्रदेश बैचलर ऑफ एजुकेशन (UP BEd) संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 आज, 31 मई से आयोजित की जा रही है. राज्यभर के हजारों अभ्यर्थी इस महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल तैयारी ही नहीं, बल्कि परीक्षा दिवस से जुड़े नियमों और आवश्यक निर्देशों का पालन करना भी बेहद जरूरी है.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें और सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके. आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार UP BEd प्रवेश परीक्षा दो पालियों पहली पाली: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जा रही है.

परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं. इससे सुरक्षा जांच और अन्य औपचारिकताओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा.

परीक्षा केंद्र पर साथ ले जाएं ये जरूरी दस्तावेज

परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है:

UP BEd 2026 एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी

वैध फोटो पहचान पत्र (ID Proof)

पहली पाली में परीक्षा निरीक्षक एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी जमा करेंगे, इसलिए अतिरिक्त प्रति साथ रखना जरूरी है।

UP BEd 2026 परीक्षा के महत्वपूर्ण निर्देश

उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:

समय पर पहुंचे परीक्षा केंद्र: परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

नेगेटिव मार्किंग का रखें ध्यान: प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, जबकि गलत उत्तर देने पर एक-तिहाई अंक काटे जाएंगे। इसलिए अनुमान लगाकर उत्तर देने से बचें.

बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य: सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा.

OMR शीट पर सही तरीके से भरें उत्तर: उम्मीदवारों को केवल काले बॉलपॉइंट पेन का उपयोग करते हुए सही विकल्प के गोले को पूरी तरह काला करना होगा.

प्रतिबंधित वस्तुएं न ले जाएं: मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट डिवाइस, लिखित नोट्स और सादा कागज परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

UP BEd Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

UP BEd की आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.co.in पर जाएं.

“FOR U.P. B.ED. JEE 2026 ADMIT CARD DOWNLOAD” लिंक पर क्लिक करें.

अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर दिखाई देने वाले एडमिट कार्ड की जानकारी जांचें.

भविष्य के उपयोग के लिए इसे डाउनलोड और प्रिंट कर लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दर्ज सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें और परीक्षा केंद्र पर इसकी मुद्रित प्रति अवश्य लेकर जाएं. सही तैयारी, समय की पाबंदी और निर्देशों का पालन आपकी परीक्षा को तनावमुक्त और सफल बनाने में मदद करेगा.