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UKSSSC Admit Card 2026: उत्तराखंड पटवारी और VDO परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी; ऐसे करें डाउनलोड

UKSSSC ने पटवारी, लेखपाल और VDO भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. 14 जून को होने वाले एग्जाम से पहले सेंटर के ये जरूरी नियम जरूर जान लें, वरना...

By: Shivani Singh | Published: June 8, 2026 6:17:47 PM IST

UKSSSC ने पटवारी, लेखपाल और VDO भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं
UKSSSC ने पटवारी, लेखपाल और VDO भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं


UKSSSC Admit Card 2026 Out: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अपडेट है. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने पटवारी, लेखपाल और वीडीओ (VDO) समेत कई अन्य पदों पर होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

बता दें कि आयोग आगामी 14 जून 2026 को इस लिखित परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है.

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इन पदों के लिए होगी परीक्षा

इस भर्ती अभियान के जरिए उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

  • राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी/लेखपाल)
  • ग्राम विकास अधिकारी (VDO)
  • ग्राम पंचायत अधिकारी (VPO)
  • सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO)
  • पर्सनल असिस्टेंट (PA)
  • सहायक अधीक्षक (Assistant Superintendent)
  • रिसेप्शनिस्ट

परीक्षा के दिन इन गाइडलाइंस का रखें खास ख्याल

अगर आप भी इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को अच्छी तरह समझ लें ताकि एग्जाम सेंटर पर कोई परेशानी न हो:

  • परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड के प्रिंट-आउट के साथ एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) जरूर साथ ले जाएं.
  • उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन सुबह 8:30 बजे तक हर हाल में सेंटर पर पहुंचना होगा, ताकि चेकिंग समय से हो सके.
  • परीक्षा में शामिल होने के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. ध्यान रहे कि सुबह 10:30 बजे से पहले आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए.

Step-by-Step: ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

  • सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर जाएं.
  • होम पेज पर दिख रहे UKSSSC Patwari Admit Card 2026 वाले लिंक पर क्लिक करें.
  • अब आपके सामने लॉगिन विंडो खुलेगी. यहां अपनी डिटेल्स दर्ज करें (आप अपने और पिता के नाम के शुरुआती 3 अक्षर, जन्मतिथि या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं).
  • डिटेल्स सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.
  • इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए इसका एक साफ प्रिंट-आउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

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