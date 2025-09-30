कॉलेजों के 5 हजार लेक्चरर्स की नौकरी खतरे में आ सकती है, UGC ने कहा क्वालिफाइड होना है जरूरी, PhD के लिए मिलेगा समय
देश के शैक्षणिक क्षेत्र में एक बड़ी चेतावनी सामने आई है. करीब 5,000 कॉलेज लेक्चरर्स की नौकरी अब खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि यूजीसी (University Grants Commission) ने कहा है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अब आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं और PhD अनिवार्य होंगी. जिन शिक्षकों के पास यह योग्यताएं नहीं हैं, उन्हें तीन साल का समय दिया जाएगा ताकि वे आवश्यक शोध कार्य और PhD पूरी कर सकें. इस कदम से गेस्ट और स्थायी दोनों तरह के लेक्चरर्स प्रभावित हो सकते हैं.

By: Shivi Bajpai | Published: September 30, 2025 12:17:24 PM IST

देश के शैक्षिक क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है. यूजीसी (University Grants Commission) ने हाल ही में निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाने वाले गेस्ट लेक्चरर्स के लिए अब निर्धारित क्वालिफिकेशन अनिवार्य होंगे. इस निर्णय से लगभग 5,000 गेस्ट लेक्चरर्स की नौकरी खतरे में पड़ गई है. यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों के पास जरूरी शैक्षणिक योग्यताएं नहीं हैं, उन्हें नियमानुसार PhD करने का तीन साल का समय दिया जाएगा.

क्या है नए नियम का मतलब?

यूजीसी के नए दिशानिर्देश के अनुसार, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्थायी या गेस्ट पद पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को शैक्षणिक योग्यताओं के साथ-साथ न्यूनतम मानक का पालन करना अनिवार्य होगा. इसमें सबसे अहम है कि वे PhD या समकक्ष शोध कार्य पूरी करें. अगर किसी शिक्षक के पास अभी यह योग्यताएं नहीं हैं, तो उन्हें तीन साल का समय दिया जाएगा ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और नियमों के अनुरूप बन सकें.

गेस्ट लेक्चरर्स पर असर

देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हजारों गेस्ट लेक्चरर्स काम कर रहे हैं. इनमें से कई लोग मास्टर डिग्री के बाद ही पढ़ा रहे हैं और उनका अनुभव लंबा है, लेकिन PhD नहीं है. यूजीसी का यह कदम उन शिक्षकों को सीधे प्रभावित करेगा, जिनके पास यह मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता नहीं है. कई शिक्षक इसे चिंता का विषय बता रहे हैं, क्योंकि उनकी नौकरी स्थिर नहीं है और वे वित्तीय और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर दबाव में हैं.

PhD करने का अवसर

यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षक अपनी नौकरी खोए बिना तीन साल के भीतर PhD पूरी कर सकते हैं. इस दौरान संस्थान उन्हें मार्गदर्शन और आवश्यक सहयोग देगा. इस नियम का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना है.

विशेषज्ञों की राय

शैक्षणिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सही दिशा में उठाया गया है. हालांकि इससे गेस्ट लेक्चरर्स की चिंता बढ़ सकती है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा और युवा पीढ़ी को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा.

यूजीसी के नए दिशानिर्देश ने देशभर के गेस्ट लेक्चरर्स के सामने चुनौती रख दी है. अब यह शिक्षकों पर निर्भर करेगा कि वे अपने शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाएं और निर्धारित समय में PhD पूरी करके नियमों का पालन करें. इस प्रक्रिया से न केवल शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि शिक्षक और छात्र दोनों के लिए गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित होगी.

