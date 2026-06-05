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UGC New Phd Thesis Rules: पीएचडी थीसिस को लेकर UGC सख्त, AI इस्तेमाल और नकल पर नई गाइडलाइन जारी

Ugc New Phd Thesis Rules: UGC ने पीएचडी थीसिस में प्लेजरिज्म पर सख्त नियम जारी किए हैं. 40-60% पर एक साल प्रतिबंध, 60% से अधिक पर रजिस्ट्रेशन रद्द और सुपरवाइजर पर भी कार्रवाई होगी.

By: Preeti Rajput | Published: June 5, 2026 12:01:52 PM IST

पीएचडी थीसिस को लेकर UGC सख्त
पीएचडी थीसिस को लेकर UGC सख्त


Ugc New Phd Thesis Rules: आज के समय में हर कोई अपने काम को आसान बनाने और जल्दी करने के लिए एआई (Artificial Intelligence) का इस्तेमाल कर रहा है. छात्र से लेकर ऑफिस में काम करने वाले अफसर भी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं. पढ़ाई और रिसर्च के लिए भी लोग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके बढ़ते इस्तेमाल के बीच  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने पीएचडी थीसिस जांच और प्लेजरिज्म को लेकर कुछ नियम जारी किए हैं. 

UGC ने जारी किए नियम 

यूजीसी के नियमों के मुताबिक, अगर अब से थीसिस में 40 से 60 प्रतिशत तक प्लेजरिज्म निकल आता है, तो उस छात्र को एक साल तक  थीसिस जमा करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. यदि प्लेजरिज्म 60 से अधिक आया तो छात्र का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा. नियम के उल्लंघन पर केवल छात्र ही नहीं, बल्कि उनके पर्यवेक्षकों पर भी कार्रवाई की जाएगी. अगर थीसिस में अधिक साहित्यिक चोरी मिलती है, तो संबंधित सुपरवाइजर को नए शोधार्थियों का मार्गदर्शन करने से बैन किया जा सकता है. वहीं सुपरवाइजर की मान्यता भी छिनी जा सकती है. 

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AI का कितना कर सकते हैं इस्तेमाल?

UGC के अनुसार, AI का इस्तेमाल केवल सामान्य काम जैसे लिखाई सुधार और व्याकरण ठीक करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका जिक्र थीसिस में करना जरूरी है. रिसर्च के निष्कर्ष, सारांश या डेटा एनालिसिस के लिए AI का उपयोग नहीं किया जा सकता. सभी विश्वविद्यालयों को छात्रों को इन नियमों की जानकारी देने को कहा गया है.

पाटलिपुत्र विश्वविद्याल पहले ही ले चुका था मामले पर संज्ञान

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (पीपीयू) ने पहले ही अपनी एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस विषय पर चर्चा कर चुके थे. वहीं यूनिवर्सिटी ने साफ किया कि यूजीकी के नियमों के मुताबिक, शोधार्थियों की थीसिस को साहित्यिक चोरी की जांच निती के तहत स्वीकति दी जाएगी. 

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पीएचडी की डिग्री

पीएचडी की डिग्री पाने के लिए अब शोधार्थियों को वाइवा के 7 दिनों के अंदर अपनी थीसिस Shodhganga पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. बिहार के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने यह नया नियम लागू किया है. अगर कोई इसका पालन नहीं करेगा तो उसे पीएचडी की डिग्री नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, वाइवा के एक हफ्ते के अंदर थीसिस की पीडीएफ फाइल पेन ड्राइव में लेकर आवेदन के साथ पीएचडी सेल में जमा करनी होगी. इसके बाद ही डिग्री की प्रक्रिया पूरी होगी.

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Tags: Phd Thesis Rules
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