UGC New Degree Rules 2026: यूजीसी ने इन कोर्सेज में किया बड़ा बदलाव, अब स्पेशलाइजेशन के साथ मिलेगी डिग्री

UGC Degree Rules 2026: उच्च शिक्षा और हेल्थकेयर सेक्टर में करियर बनाने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने डिग्री स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. नए नियम Academic Session 2026-27 से लागू होंगे. इसके तहत Master of Physiotherapy (M.PT) और Master of Occupational Therapy (M.OT) जैसी डिग्रियां अब सामान्य नाम से नहीं, बल्कि निर्धारित स्पेशलाइजेशन के साथ प्रदान की जाएंगी.

UGC के अनुसार यह बदलाव केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद 27 अगस्त 2026 को Gazette of India में प्रकाशित अधिसूचना के जरिए किया गया है. यह 2014 में जारी डिग्री स्पेसिफिकेशन से संबंधित नियमों में पांचवां संशोधन है.

M.OT में इन स्पेशलाइजेशन के साथ मिलेगी डिग्री

नए ढांचे के तहत M.OT कोर्स संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम और डिग्री संरचना में बदलाव करना होगा. छात्रों को मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री निर्धारित विशेषज्ञता के साथ दी जाएगी.

M.OT के लिए शामिल प्रमुख स्पेशलाइजेशन हैं:

मस्कुलोस्केलेटल साइंसेज

पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी

न्यूरोसाइंसेज

मेंटल हेल्थ

कार्डियोवैस्कुलर और पल्मोनरी साइंसेज

रिहैबिलिटेशन

जेरियाट्रिक्स

हैंड

ऑन्कोलॉजिकल साइंसेज

M.OT एक मास्टर-लेवल प्रोग्राम होगा और इसकी न्यूनतम अवधि दो वर्ष निर्धारित की गई है. इसमें प्रवेश के लिए संबंधित बैचलर डिग्री आवश्यक होगी.

M.PT छात्रों के लिए भी बदला डिग्री पैटर्न

फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी नया डिग्री स्ट्रक्चर लागू होगा. अब Master of Physiotherapy (M.PT) की डिग्री निर्धारित विशेषज्ञता के आधार पर दी जाएगी. नोटिफिकेशन में M.PT के लिए मस्कुलोस्केलेटल साइंसेज, न्यूरोसाइंसेज, कार्डियोवैस्कुलर और पल्मोनरी साइंसेज, स्पोर्ट्स साइंसेज, पीडियाट्रिक्स और नियोनेटल साइंसेज, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी साइंसेज, ऑन्कोलॉजी साइंसेज तथा कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन साइंसेज शामिल हैं. इस मास्टर प्रोग्राम की अवधि भी बैचलर डिग्री के बाद कम से कम दो वर्ष होगी.

पुराने छात्रों पर नहीं लागू होंगे नए नियम

इस बदलाव से पहले से पढ़ाई कर रहे छात्रों को राहत दी गई है. जिन विद्यार्थियों ने Academic Session 2026-27 से पहले M.PT या M.OT में प्रवेश लिया है, वे पुराने नियमों के तहत अपनी डिग्री पूरी कर सकेंगे. NCAHP के संबंधित संचार को UGC दस्तावेज में शामिल किया गया है, जिसके अनुसार पहले से दाखिला ले चुके छात्रों की डिग्री पुराने प्रावधानों के अनुरूप होगी.

कई नई Allied Healthcare Degrees भी सूची में शामिल

UGC के संशोधित नियमों में केवल M.PT और M.OT ही नहीं, बल्कि कई अन्य Allied Healthcare कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है. इनमें बैचलर/मास्टर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड केयर पैरामेडिक्स, एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जैसी डिग्रियां शामिल हैं.

इसके अलावा पोषण और आहार विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा और मनोरोग सामाजिक कार्य, चिकित्सा रेडियोलॉजी और इमेजिंग प्रौद्योगिकी, विकिरण थेरेपी प्रौद्योगिकी, परमाणु चिकित्सा प्रौद्योगिकी, चिकित्सा भौतिकी, चिकित्सक सहयोगी, डायलिसिस थेरेपी और श्वसन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की डिग्रियों को भी संशोधित सूची में जगह दी गई है.

Health Information Management भी नई सूची का हिस्सा

संशोधित ढांचे में बीएससी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन (बी.एससी. एचआईएम) और एम.एससी. स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन (एम.एससी. एचआईएम) को भी शामिल किया गया है. B.Sc. HIM की न्यूनतम अवधि चार वर्ष और M.Sc. HIM की न्यूनतम अवधि दो वर्ष निर्धारित है. UGC ने यह संशोधन UGC Act, 1956 की Section 22(3) के तहत जारी किया है. नए नियमों का उद्देश्य NCAHP के नियामकीय दायरे में आने वाली Allied और Healthcare Degrees की सूची को अपडेट करना है.