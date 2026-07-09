UGC NET Sociology Paper Leak: यूजीसी नेट सोशियोलॉजी पेपर क्या हो गया है लीक? NTA पर फिर उठे सवाल

UGC NET Sociology Paper Leak: एक बार फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) विवादों में घिर गई है. इस बार मामला UGC NET 2026 की सोशियोलॉजी परीक्षा से जुड़ा है. छात्र संगठनों ने आरोप लगाया है कि 30 जून को आयोजित होने वाले सोशियोलॉजी विषय का प्रश्न-पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था. इन आरोपों के बाद परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, अब तक NTA की ओर से इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है.

छात्र संगठन ASAP (Association of Students for Alternative Politics) के हरियाणा अध्यक्ष ने दावा किया है कि परीक्षा से पहले एक हाथ से लिखा प्रश्न-पत्र सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से साझा किया गया था. संगठन का कहना है कि परीक्षा के बाद जब अभ्यर्थियों ने प्रश्नों की तुलना की, तो कथित तौर पर करीब 100 में से लगभग 90 प्रश्न वास्तविक परीक्षा में पूछे गए सवालों से मेल खाते पाए गए. यदि यह दावा सही साबित होता है, तो यह परीक्षा की गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है.

लाखों रुपये में बेचे जाने का भी आरोप

छात्र संगठनों ने यह भी आरोप लगाया है कि कथित प्रश्न-पत्र कुछ उम्मीदवारों को करीब 2.25 लाख रुपये तक में उपलब्ध कराया गया था. हालांकि, इन दावों के समर्थन में अब तक कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट या स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है. फिलहाल यह मामला आरोपों के स्तर पर है और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

NTA की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं

पेपर लीक के आरोप सामने आने के बावजूद NTA ने अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है. एजेंसी की चुप्पी के कारण अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. उम्मीदवार अब यह जानना चाहते हैं कि क्या इन आरोपों की जांच होगी और यदि अनियमितता साबित होती है तो आगे क्या कदम उठाए जाएंगे.

राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना

इस पूरे विवाद के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इस घटना को सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में एक और बड़ी विफलता बताते हुए परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर चिंता जताई. उनकी टिप्पणी के बाद यह मामला राजनीतिक चर्चा का भी हिस्सा बन गया है.

CBT मोड होने से जांच बनी चुनौती

UGC NET परीक्षा कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाती है. इस प्रणाली में पारंपरिक प्रश्न-पत्र की तरह कोई मुद्रित पेपर परीक्षा के बाद सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होता. यही वजह है कि कथित लीक हुए प्रश्नों और वास्तविक परीक्षा में पूछे गए सवालों का स्वतंत्र सत्यापन करना अपेक्षाकृत जटिल माना जा रहा है. यदि जांच होती है, तो डिजिटल रिकॉर्ड और सर्वर डेटा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

UGC NET क्यों है महत्वपूर्ण?

UGC NET देश की प्रमुख पात्रता परीक्षाओं में से एक है. इस परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों की जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), पीएचडी प्रवेश और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता निर्धारित की जाती है. हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं, इसलिए परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है.

UGC NET Sociology Paper Leak को लेकर लगाए गए आरोपों ने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता पर बहस छेड़ दी है. फिलहाल इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और NTA ने भी कोई बयान जारी नहीं किया है.

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