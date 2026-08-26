UGC NET Result 2026 Declare Date: यूजीसी नेट का इस हफ्ते जारी होगा रिजल्ट, फाइनल आंसर की, ऐसे कर पाएंगे चेक

UGC NET Result 2026 Declare Date: यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बताया है कि UGC NET 2026 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की इसी सप्ताह जारी की जाएगी. उम्मीदवार रिजल्ट और आंसर की जारी होने के बाद इसे UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे.

यह अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता या PhD में प्रवेश के लिए UGC NET परीक्षा में शामिल हुए थे.

84 विषयों के लिए जारी होगा रिजल्ट

NTA के अनुसार, 84 विषयों के लिए UGC NET 2026 की फाइनल आंसर की और रिजल्ट इसी सप्ताह जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही CSIR-NET तथा ICAR AIEEA (PG) और AICE (PhD) 2026 के परिणाम और फाइनल आंसर की भी जारी होने की जानकारी दी गई है. NTA ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे रिजल्ट और परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और NTA के सत्यापित अपडेट पर भरोसा करें.

UGC NET Result 2026 ऐसे करें चेक

UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

होम पेज पर UGC NET Result 2026 या Final Answer Key से संबंधित लिंक खोजें.

संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें.

सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.

रिजल्ट डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

जरूरत पड़ने पर इसकी प्रिंट कॉपी भी निकाल लें.

जून में हुई थी UGC NET परीक्षा

UGC NET 2026 परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा का आयोजन 87 विषयों के लिए किया गया था. UGC NET के माध्यम से उम्मीदवारों की पात्रता जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित की जाती है. परीक्षा के बाद 84 विषयों की आंसर की 16 अगस्त 2026 को जारी की गई थी. उम्मीदवारों को उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया गया था और ऑब्जेक्शन विंडो 18 अगस्त 2026 को बंद हो गई थी.

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3 विषयों की परीक्षा दोबारा होगी

NTA ने तीन विषयों के लिए आंसर की जारी नहीं की है. इन विषयों में परीक्षा से जुड़ी कई शिकायतें सामने आने के बाद संबंधित पेपर दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा सितंबर 2026 में दोबारा आयोजित की जाएगी. इन विषयों के उम्मीदवारों को नई परीक्षा से जुड़ी तारीख और निर्देशों के लिए NTA की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा.

रिजल्ट के बाद क्या करें उम्मीदवार?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने स्कोर और पात्रता की स्थिति ध्यान से जांचें. आगे की प्रक्रिया के लिए रिजल्ट/स्कोरकार्ड को सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा. वहीं, जिन विषयों की परीक्षा दोबारा आयोजित होनी है, उनके उम्मीदवारों को नई परीक्षा से जुड़े अपडेट नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए.