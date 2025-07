UGC NET Result 2025 OUT: यूजीसी नेट रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे करें चेक, ये रहा Link

UGC NET Result 2025 OUT: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानि एनटीए ने यूजीसी नेट परिणाम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। एनटीए ने अपने एक ट्वीट में लिखा, ‘यूजीसी-नेट जून 2025 के परिणाम वेबसाइट https://ugcnet.nta.ac.in पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना स्कोर कार्ड देख/डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।’

यूजीसी नेट के उम्मीदवार ध्यान दें कि यूजीसी नेट परिणाम अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर तैयार किया गया है। ऐसे में यूजीसी नेट परिणाम का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्जांच नहीं होगी।

The results of the UGC -NET June 2025 is available on the website: https://t.co/g4PFgQYrtw. Candidates can login to the website and view/download/print their score card.

— National Testing Agency (@NTA_Exams) July 21, 2025