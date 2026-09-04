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UGC NET Re-Exam Admit Card 2026: जल्द जारी होगा हॉल टिकट, ये है डाउनलोड करने का आसान तरीका

UGC NET Re-Exam Admit Card 2026 जल्द जारी होगा. Commerce, English और Sociology की परीक्षा 9-10 सितंबर को होगी.

By: Munna Verma | Published: September 4, 2026 5:39:51 PM IST

UGC NET Re-Exam Admit Card 2026 जल्द जारी होने वाला है.
UGC NET Re-Exam Admit Card 2026 जल्द जारी होने वाला है.


UGC NET Re-Exam Admit Card 2026: यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही UGC NET री-एग्जाम 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकती है. यह री-एग्जाम कॉमर्स, इंग्लिश और सोशियोलॉजी विषयों के उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाएगा.

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि हॉल टिकट जारी होते ही उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो.

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9 और 10 सितंबर को होगी UGC NET री-एग्जाम

NTA के कार्यक्रम के अनुसार कॉमर्स, इंग्लिश और सोशियोलॉजी विषयों की पुनः परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी.

पहली शिफ्ट: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक
इससे पहले NTA ने 1 सितंबर 2026 को उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की थी. सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड को एक जैसा दस्तावेज नहीं समझना चाहिए. परीक्षा में प्रवेश के लिए वैध एडमिट कार्ड जरूरी होगा.

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाना होगा?

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को अपना UGC NET एडमिट कार्ड, एक वैध फोटो पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो साथ ले जाना होगा. परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम और अन्य निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना बेहतर रहेगा.

UGC NET Re-Exam Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर UGC NET Re-Exam Admit Card से संबंधित लिंक खोजें.
लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुलेगा.
अपना Application Number और Date of Birth दर्ज करें.
सबमिट बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा.
हॉल टिकट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

एडमिट कार्ड में गलती हो तो क्या करें?

अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार को नाम, परीक्षा तिथि, विषय या परीक्षा केंद्र जैसी जानकारी में कोई गड़बड़ी नजर आती है, तो उसे नजरअंदाज न करें. ऐसी स्थिति में तुरंत NTA से संपर्क करके समस्या की जानकारी देनी चाहिए. NTA हेल्पलाइन नंबर 8076535482 और 7703859909 पर कार्यदिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे परीक्षा से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे डाउनलोड कर लें.

Tags: admit cardUGC NETUGC NET Re-ExamUGC NET Re-Exam Admit Card 2026
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