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UGC NET June 2026 Schedule Released: NTA ने जारी किया विषयवार टाइमटेबल, जानें कब होगी आपकी परीक्षा

UGC NET June 2026 परीक्षा का विषयवार शेड्यूल जारी कर दिया गया है. अगर आप इस परीक्षा के लिए शामिल हो रहे हैं, तो एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप के बारे में यहां विस्तार से देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 6, 2026 5:19:15 PM IST

UGC NET June 2026 परीक्षा की डेटशीट जारी हो गई है.
UGC NET June 2026 परीक्षा की डेटशीट जारी हो गई है.


UGC NET June 2026 Schedule Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है. इस घोषणा के साथ लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है. परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी और यह पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी.

जारी कार्यक्रम के अनुसार 80 से अधिक विषयों की परीक्षाएं अलग-अलग दिनों में दो शिफ्टों में आयोजित की जाएंगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी.

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एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड कब आएंगे?

NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शहर की जानकारी देने वाली एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप परीक्षा से लगभग 8 से 10 दिन पहले जारी की जाएगी. ऐसे में 22 जून को परीक्षा देने वाले उम्मीदवार 12 से 14 जून के बीच अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके बाद एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अपना नाम, विषय, परीक्षा तिथि, शिफ्ट और परीक्षा केंद्र की जानकारी सावधानीपूर्वक जांच लें.

किन विषयों से होगी परीक्षा की शुरुआत?

UGC NET जून 2026 परीक्षा का पहला दिन यानी 22 जून कई प्रमुख विषयों के लिए निर्धारित किया गया है. पहली शिफ्ट में भूगोल, विजुअल आर्ट, पंजाबी, तमिल, मराठी और लेबर वेलफेयर जैसे विषयों की परीक्षा होगी. वहीं दूसरी शिफ्ट में कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, फारसी, रूसी, बंगाली, होम साइंस, संगीत और पॉपुलेशन स्टडीज जैसे विषय शामिल किए गए हैं.

लोकप्रिय विषयों की परीक्षा कब होगी?

23 जून को शिक्षा, लोक प्रशासन और सामाजिक कार्य जैसे विषयों की परीक्षा आयोजित होगी. वहीं 24 जून को राजनीति विज्ञान और वाणिज्य के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. अंग्रेजी विषय की परीक्षा 25 जून को निर्धारित की गई है, जबकि इतिहास की परीक्षा उसी दिन दूसरी शिफ्ट में होगी. हिंदी विषय की परीक्षा 29 जून को आयोजित होगी. इसी दिन मनोविज्ञान, प्रबंधन, अरबी, शारीरिक शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों की भी परीक्षा होगी.

अंतिम दिन इन विषयों की होगी परीक्षा

30 जून को परीक्षा के अंतिम चरण में अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, संस्कृत, मानव विज्ञान, मानवाधिकार एवं कर्तव्य और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी. दूसरी शिफ्ट में समाजशास्त्र, योग, पर्यटन प्रशासन एवं प्रबंधन, पुरातत्व, सांख्यिकी, वानिकी और सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ जैसे विषय शामिल हैं.

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक UGC NET पोर्टल पर अपडेट देखते रहें. परीक्षा से जुड़ी किसी भी नई सूचना, एडमिट कार्ड, एग्जाम सिटी स्लिप और दिशा-निर्देशों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. समय पर जानकारी प्राप्त करने और दस्तावेजों की जांच करने से उम्मीदवार परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकते हैं.

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