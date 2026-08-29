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UGC NET Result 2026 Declared: 84 विषयों का रिजल्ट जारी, ऐसे डाउनलोड करें Scorecard, री-एग्जाम पर ये है अपडेट

UGC NET June 2026 Result: NTA ने 84 विषयों के लिए UGC NET जून 2026 रिजल्ट जारी कर दिया है. रिजल्ट चेक करने का तरीका, फाइनल आंसर की और English, Commerce, Sociology री-एग्जाम की पूरी जानकारी।

By: Munna Verma | Published: August 29, 2026 7:48:53 AM IST

UGC NET June 2026 Result जारी हो गया है.
UGC NET June 2026 Result जारी हो गया है.


UGC NET June 2026 Result Declared: यूजीसी नेट जून 2026 रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 84 विषयों के UGC NET जून 2026 रिजल्ट की घोषणा कर दी है. उम्मीदवार अब अपना स्कोर और क्वालिफाइंग स्टेटस आधिकारिक UGC-NET पोर्टल ugcnet.nta.nic.in पर लॉगिन करके देख सकते हैं. 

परीक्षा 22 से 30 जून 2026 के बीच कुल 87 विषयों के लिए आयोजित की गई थी. UGC-NET के जरिए उम्मीदवारों की Junior Research Fellowship (JRF), Assistant Professor के लिए पात्रता और PhD में प्रवेश से जुड़ी योग्यता निर्धारित की जाती है. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://examinationservices.nic.in/Result के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

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UGC NET Result 2026: यहां से चेक करें अपना स्कोर

UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.
उस लिंक पर क्लिक करें, जहां UGC-NET June 2026 Score Card लिखा हो.
रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.
स्कोरकार्ड सामने आने के बाद उसमें दिए गए अंकों, क्वालिफिकेशन स्टेटस और अन्य विवरणों को ध्यान से जांच लें.
फिर इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सुरक्षित रखें.

UGC NET June 2026 Final Answer Key भी जारी

रिजल्ट के साथ 84 विषयों की Final Answer Key भी जारी की गई है. उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर अपने विषय की फाइनल आंसर की देख सकते हैं. NTA की वेबसाइट पर इसके लिए अलग लिंक उपलब्ध कराया गया है. फाइनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने प्रदर्शन का अधिक स्पष्ट आकलन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंतिम मूल्यांकन में उनके उत्तरों का क्या प्रभाव पड़ा.

English, Commerce और Sociology के उम्मीदवारों को अभी करना होगा इंतजार

तीन विषयों English, Commerce और Sociology के उम्मीदवारों का रिजल्ट फिलहाल अलग प्रक्रिया के तहत जारी होगा. NTA ने इन तीनों पेपरों को दोबारा आयोजित करने का फैसला किया है. इसके कारण इन विषयों के परिणाम री-एग्जाम के बाद जारी किए जाएंगे. NTA के अनुसार, इन तीन विषयों की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को English और Commerce तथा 10 सितंबर को Sociology के लिए आयोजित की जानी है. प्रभावित उम्मीदवारों से री-एग्जाम के लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

84 विषयों का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को केवल अंक देखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए. Subject-wise cutoff, qualification category और आगे की प्रक्रिया की जानकारी भी जरूर जांचें. वहीं English, Commerce और Sociology के अभ्यर्थियों को री-एग्जाम से जुड़े एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र की आधिकारिक जानकारी के लिए NTA पोर्टल पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

Tags: UGC NETUGC NET Result 2026
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