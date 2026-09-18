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UGC NET June 2026 Result: यूजीसी नेट इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

UGC NET June 2026 Result जारी हो गया है. इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषय के उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 18, 2026 12:33:23 AM IST

UGC NET June 2026 Result जारी हो गया है.
UGC NET June 2026 Result जारी हो गया है.


UGC NET June 2026 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET जून 2026 परीक्षा के तहत इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के परिणाम घोषित कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. उम्मीदवारों को अपना स्कोरकार्ड देखने और डाउनलोड करने के लिए UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा.

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं. स्कोरकार्ड में परीक्षा से संबंधित जरूरी विवरण दिए जाते हैं. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें और भविष्य के लिए इसकी डिजिटल या प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://cnr.nic.in/Results26/Score के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

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UGC NET June 2026 Result: किन विषयों का रिजल्ट जारी?

जून 2026 सेशन की UGC NET परीक्षा में शामिल इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है. जिन अभ्यर्थियों ने इन विषयों की परीक्षा दी थी, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

UGC NET परीक्षा देशभर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) जैसी पात्रताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है. इसलिए रिजल्ट उम्मीदवारों के लिए आगे की शैक्षणिक और करियर योजनाओं के लिहाज से अहम माना जाता है.

UGC NET Result 2026: ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर UGC NET June 2026 Result/Scorecard से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
अब मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें.
सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
स्कोरकार्ड को ध्यान से चेक करें.
भविष्य के इस्तेमाल के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने स्कोरकार्ड में दर्ज जानकारी को ध्यान से देखना चाहिए. यदि किसी अभ्यर्थी को रिजल्ट से संबंधित कोई समस्या दिखाई देती है, तो उसे NTA की ओर से जारी आधिकारिक निर्देशों और अपडेट को देखना चाहिए.

उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट, स्कोरकार्ड और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट और NTA के आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें. किसी भी महत्वपूर्ण सूचना या प्रक्रिया में बदलाव की जानकारी आधिकारिक माध्यम से ही प्राप्त करें.

Tags: UGCUGC NETUGC NET June 2026UGC NET June 2026 Result
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