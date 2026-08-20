UGC NET June 2026 Re Exam: Sociology समेत 3 विषयों की परीक्षा फिर होगी, जानें नई तारीखें

UGC NET June 2026 Re Exam: यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि तीन विषयों की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी. इनमें Sociology यानी समाजशास्त्र भी शामिल है. यह फैसला संबंधित प्रश्नपत्रों में सामने आई कथित गलतियों और उम्मीदवारों से मिली शिकायतों के बाद लिया गया है.

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को हाई कोर्ट को बताया कि अंग्रेजी और कॉमर्स विषयों की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर 2026 को होगी, जबकि सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा.

दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ?

मामले की सुनवाई जस्टिस जसमीत सिंह के समक्ष हुई. एक उम्मीदवार ने याचिका दाखिल कर सोशियोलॉजी परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की थी. साथ ही जांच पूरी होने और दोबारा परीक्षा होने तक परिणाम जारी करने पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी. याचिकाकर्ता अमन सिंह यादव ने 30 जून को सोशियोलॉजी का पेपर दिया था. उनका आरोप था कि परीक्षा से कुछ घंटे पहले प्रश्नपत्र लीक होकर व्यावसायिक रूप से प्रसारित किया गया. याचिका में इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई थी.

हालांकि, केंद्र की ओर से दोबारा परीक्षा कराने की जानकारी दिए जाने के बाद अदालत ने माना कि याचिका में मांगी गई राहत अब प्रभावी नहीं रह गई है. इसके बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया.

NTA को मिली थीं प्रश्नपत्र में गलतियों की शिकायतें

NTA की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार उसे तीन विषयों के प्रश्नपत्रों में कई कथित गलतियों को लेकर उम्मीदवारों से शिकायतें मिली थीं. इन शिकायतों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी. इसी प्रक्रिया के बाद संबंधित विषयों की परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय सामने आया है. हालांकि, पेपर लीक के आरोपों को लेकर उठाए गए स्वतंत्र जांच के सवाल भी इस मामले का अहम हिस्सा रहे हैं.

UGC NET June 2026 परीक्षा कब हुई थी?

NTA ने UGC NET June 2026 परीक्षा का आयोजन 22 से 30 जून 2026 के बीच किया था. परीक्षा कुल 87 विषयों के लिए आयोजित हुई थी. UGC NET के माध्यम से उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता और PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल करते हैं.

ये भी पढ़ें…

Central Bank of India Bharti: सेंट्रल बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका, बिना परीक्षा होगा चयन, 20000 है मंथली सैलरी

उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट

सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स के उम्मीदवारों को अब अपनी दोबारा परीक्षा की तारीखों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. इंग्लिश और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर, जबकि सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 सितंबर 2026 को होगी. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे परीक्षा से जुड़ी आगे की जानकारी, एडमिट कार्ड और दिशा-निर्देशों के लिए NTA की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें.