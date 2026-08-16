UGC NET June 2026 Re-Exam: यूजीसी नेट के इन विषयों की परीक्षा होगी दोबारा, जानें क्यों लिया गया यह फैसला? देखें शेड्यूल

UGC NET June 2026 Re-Exam: यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला किया है. इन तीनों विषयों के प्रश्नपत्रों में कई तरह की गलतियां मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है. जिन उम्मीदवारों ने इन विषयों से परीक्षा दी थी, उन्हें अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार फिर से परीक्षा देनी होगी.

NTA ने UGC-NET जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून के बीच कुल 87 विषयों के लिए आयोजित की थी. परीक्षा का उद्देश्य जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता और PhD प्रोग्राम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन करना है. इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर को लेकर उम्मीदवारों की ओर से कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं. इनकी समीक्षा के लिए NTA ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई. जांच में प्रश्नपत्रों में तथ्यात्मक और टाइपिंग संबंधी गलतियां, अनुवाद की समस्याएं, विद्वानों के नामों की गलत वर्तनी, किताबों के गलत शीर्षक और प्रश्नों की भाषा से जुड़ी कमियां सामने आईं.

इसके अलावा व्याकरण, जेंडर और नंबर से जुड़ी गलतियों के साथ कुछ स्थापित अवधारणाओं के लिए गैर-मानक शब्दों का इस्तेमाल भी पाया गया. समिति ने यह भी पाया कि कुछ प्रश्न पहले पूछे जा चुके सवालों से काफी हद तक दोहराए गए थे. NTA के मुताबिक इन समस्याओं को केवल आंसर की चैलेंज प्रक्रिया में प्रश्न हटाकर ठीक करना उचित नहीं होगा. इसलिए तीनों विषयों की परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया गया.

UGC NET Re-Exam 2026 का पूरा शेड्यूल

इंग्लिश: 9 सितंबर 2026, शिफ्ट 1, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

कॉमर्स: 9 सितंबर 2026, शिफ्ट 2, दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक

सोशियोलॉजी: 10 सितंबर 2026, शिफ्ट 1, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

इन विषयों के उम्मीदवारों से दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा.

UGC-NET June 2026: Re-conduct of English, Commerce & Sociology papers NTA conducted the UGC-NET June 2026 examination from 22 to 30 June 2026 across 87 subjects, for the award of Junior Research Fellowship, eligibility for Assistant Professor, and admission to PhD programmes.… pic.twitter.com/lyX3UfCamQ — National Testing Agency (@NTA_Exams) August 16, 2026

एडमिट कार्ड और एग्जाम सेंटर की जानकारी बाद में

NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर, परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी अलग से जारी की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट और NTA की सूचनाओं पर नजर बनाए रखें.

84 विषयों के रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा असर

बाकी 84 विषयों के लिए आंसर की चैलेंज प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी. इन विषयों के JRF आवंटन, असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और PhD एडमिशन के लिए ई-सर्टिफिकेट जारी करने में तीन विषयों की दोबारा परीक्षा के कारण देरी नहीं होगी.

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पात्रता को लेकर NTA ने किया बड़ा बदलाव स्पष्ट

दोबारा होने वाली परीक्षा के तीन विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या जून 2026 की मूल परीक्षा और री-एग्जाम में शामिल उम्मीदवारों की संख्या के 6 प्रतिशत के आधार पर तय की जाएगी. इनमें से जो संख्या अधिक होगी, उसे आधार माना जाएगा. JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए विषयवार पात्रता का निर्धारण सूचना पुस्तिका में दिए नियमों के अनुसार किया जाएगा. NTA ने स्पष्ट किया है कि किसी विषय के लिए पहले से निर्धारित सीटों या अवसरों में कटौती नहीं की जाएगी.

उम्मीदवार केवल आधिकारिक अपडेट पर करें भरोसा

UGC NET June 2026 Re-Exam को लेकर उम्मीदवारों को सलाह है कि सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से बचें. परीक्षा से जुड़ी तारीख, केंद्र, एडमिट कार्ड और अन्य जानकारी के लिए केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट और UGC NET पोर्टल पर जारी सूचना को ही मान्य समझें.