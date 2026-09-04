UGC NET June 2026 Admit Card Released: यूजीसी नेट री-एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

UGC NET June 2026 Admit Card Released: UGC-NET जून 2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 9 और 10 सितंबर 2026 को होने वाली पुनः परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा इन तारीखों पर निर्धारित है, वे अब अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

यह री-एग्जाम इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जा रहा है. परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. इसलिए इसे समय रहते डाउनलोड करके उसमें दर्ज सभी विवरणों की जांच करना बेहद जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ugcnet.nta.nic.in/ के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

UGC NET Admit Card 2026: यहां से डाउनलोड करें हॉल टिकट

उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन संबंधी लॉगिन विवरण तैयार रखना होगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखना बेहतर होगा। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय हॉल टिकट की जरूरत पड़ेगी.

9 और 10 सितंबर को होगी री-एग्जाम

UGC-NET जून 2026 का री-एग्जाम 9 और 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. इस चरण में केवल निर्धारित विषयों के उम्मीदवार परीक्षा देंगे. परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड पर लिखी परीक्षा की तारीख, विषय, केंद्र और अन्य जरूरी जानकारी ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए. साथ ही, हॉल टिकट पर दिए गए परीक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा. छोटी सी लापरवाही भी परीक्षा केंद्र पर परेशानी का कारण बन सकती है.

एडमिट कार्ड में जानकारी जांचना न भूलें

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपना नाम, रोल नंबर, विषय, परीक्षा तिथि और परीक्षा केंद्र जैसी जानकारी जरूर चेक करें. अगर किसी विवरण में गलती दिखाई देती है या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तकनीकी समस्या आती है, तो NTA से तुरंत संपर्क करना चाहिए. NTA ने उम्मीदवारों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल सुविधा उपलब्ध कराई है.

UGC-NET June 2026 (Re-Exam), Admit Cards Released Admit cards for candidates appearing in English, Commerce and Sociology on 09 and 10 September 2026 are now live. Download your admit card from https://t.co/roExIJGkUd using your login credentials Read all instructions on the… pic.twitter.com/lYCJasjH1V — National Testing Agency (@NTA_Exams) September 4, 2026

समस्या होने पर NTA से ऐसे करें संपर्क

अगर एडमिट कार्ड से जुड़ी कोई परेशानी आती है, तो उम्मीदवार 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा अपनी समस्या ugcnet@nta.ac.in पर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले अपनी यात्रा की योजना बना लें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें. एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को पढ़ना न भूलें.

अहम जानकारी

री-एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आखिरी समय तक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का इंतजार न करें. हॉल टिकट की एक से अधिक कॉपी सुरक्षित रखना और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना समझदारी होगी. UGC NET की यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए अहम है, जो जून 2026 सेशन के री-एग्जाम में शामिल हो रहे हैं. सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं.