UGC NET June 2026 Protest: NTA ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, री-एग्जाम को लेकर छात्रों में नाराजगी

UGC NET June 2026 Protest: यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों का विरोध अब सड़कों तक पहुंच गया है. सोमवार को दिल्ली स्थित National Testing Agency (NTA) के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस और CRPF के जवानों ने हिरासत में लिया. प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और इस दौरान पुलिस बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश भी की.

प्रदर्शन में UGC-NET उम्मीदवारों के अलावा विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े सदस्य भी शामिल हुए. मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और NTA कार्यालय के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री बल तैनात किया गया.

तीन विषयों की दोबारा परीक्षा से नाराजगी

यह विरोध प्रदर्शन NTA द्वारा UGC-NET जून 2026 के English, Commerce और Sociology विषयों की दोबारा परीक्षा कराने के फैसले के बाद हुआ है. इन विषयों के प्रश्नपत्रों को लेकर उम्मीदवारों की ओर से कई तरह की शिकायतें सामने आई थीं. शिकायतों की जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने प्रश्नपत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग और अनुवाद से जुड़ी गलतियों के अलावा कुछ प्रश्नों के दोहराव जैसी समस्याओं की पहचान की. इसके बाद एजेंसी ने प्रभावित उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखते हुए इन विषयों की परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया.

9 और 10 सितंबर को होगी Re-Exam

NTA के अनुसार, English, Commerce और Sociology विषयों के लिए UGC-NET री-एग्जाम 9 और 10 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. खास बात यह है कि प्रभावित उम्मीदवारों से दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित केंद्र, शिफ्ट और अन्य निर्देशों के लिए आधिकारिक सूचना को ध्यान से देखें. एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी अपडेट भी निर्धारित समय पर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी.

आखिर क्यों लिया गया Re-Exam का फैसला?

NTA का कहना है कि प्रश्नपत्रों में सामने आई समस्याओं को सामान्य Answer Key Challenge प्रक्रिया के जरिए पूरी तरह ठीक करना संभव नहीं था. ऐसे में उम्मीदवारों के साथ निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया. हालांकि, छात्रों का एक वर्ग परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है. उम्मीदवारों की चिंता केवल री-एग्जाम की तारीख तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भविष्य में प्रश्नपत्र तैयार करने और परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग भी कर रहे हैं.

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उम्मीदवारों के लिए आगे क्या?

UGC-NET उम्मीदवारों के लिए अब सबसे जरूरी है कि वे आधिकारिक नोटिस पर नजर बनाए रखें और री-एग्जाम से जुड़े सभी निर्देशों को समय पर जांचें. प्रश्नपत्र में सामने आई खामियों के बाद हुई यह पूरी स्थिति परीक्षा प्रक्रिया में सटीकता, पारदर्शिता और जवाबदेही की अहमियत को भी सामने लाती है. जब लाखों उम्मीदवार किसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल होते हैं, तो प्रश्नपत्र की गुणवत्ता और परीक्षा व्यवस्था पर उनका भरोसा बेहद महत्वपूर्ण होता है. यही कारण है कि UGC-NET June 2026 से जुड़ा यह विवाद आने वाले दिनों में भी चर्चा में बना रह सकता है.