UGC NET June 2026 Exam: यूजीसी नेट की परीक्षा कल से शुरू, एग्जाम सेंटर जानें से पहले पढ़ें ये जरूरी बातें

UGC NET June 2026 Exam Begins on June 22: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 22 जून से UGC NET जून 2026 परीक्षा का आयोजन करने जा रही है. यह परीक्षा 30 जून तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी. UGC NET उन उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए पात्रता हासिल करना चाहते हैं या पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं.

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक जांच लें.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जांचें?

UGC NET एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, शिफ्ट, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा केंद्र का पता और विषय संबंधी जानकारी दर्ज होती है. उम्मीदवारों को परीक्षा दिवस से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

UGC NET 2026 परीक्षा का समय

NTA परीक्षा को प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित करेगा:

शिफ्ट 1: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

शिफ्ट 2: दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षा जांच, पहचान सत्यापन और उपस्थिति प्रक्रिया पूरी करने के लिए परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले केंद्र पर पहुंच जाएं.

परीक्षा केंद्र पर कौन-कौन से दस्तावेज ले जाना अनिवार्य है?

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ रखने होंगे:

UGC NET जून 2026 एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी

मूल फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस)

पासपोर्ट साइज फोटो, अधिमानतः वही जो आवेदन फॉर्म में अपलोड की गई हो

PwD/PwBD प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

बिना वैध एडमिट कार्ड और पहचान पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

इन वस्तुओं को परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं

NTA ने कुछ वस्तुओं को पूरी तरह प्रतिबंधित किया है. इनमें शामिल हैं:

मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच

ब्लूटूथ डिवाइस और ईयरफोन

कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट

नोट्स, किताबें और प्रिंटेड सामग्री

बैग, पर्स और वॉलेट

किसी भी प्रकार का संचार या डेटा स्टोरेज उपकरण

प्रतिबंधित वस्तु मिलने पर उम्मीदवार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

परीक्षा पैटर्न और अंकन प्रणाली

UGC NET परीक्षा तीन घंटे की होगी और इसमें कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा. परीक्षा में दो पेपर शामिल होंगे, जिन्हें एक ही सत्र में आयोजित किया जाएगा. पेपर-I उम्मीदवार की शिक्षण एवं शोध क्षमता का आकलन करेगा, जबकि पेपर-II चुने गए विषय पर आधारित होगा. परीक्षा में कुल 300 अंकों के ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और विषय विवरण पहले से जांच लें तथा यात्रा की योजना समय रहते बना लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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