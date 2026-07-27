UGC NET June 2026 Answer Key का इंतजार बढ़ा, NTA की देरी से उम्मीदवार परेशान, जानें पिछले वर्षों का ट्रेंड

UGC NET June 2026 Answer Key का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अभी तक जून 2026 सत्र की प्रोविजनल आंसर की जारी नहीं की है. आमतौर पर परीक्षा समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर आंसर की जारी कर दी जाती है, लेकिन इस बार परीक्षा खत्म हुए 26 दिनों से अधिक का समय बीत चुका है. इसके बावजूद एजेंसी की ओर से देरी को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है.

सोशल मीडिया पर कई उम्मीदवार लगातार NTA से आंसर की जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में सभी की नजर अब NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर बनी हुई है.

22 से 30 जून तक हुई थी UGC NET 2026 परीक्षा

NTA हर साल जून और दिसंबर में UGC NET परीक्षा आयोजित करता है. इस वर्ष जून सत्र की परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 तक देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी. अब उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकें.

इस बार सबसे ज्यादा हुई देरी

पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जून 2026 सत्र में आंसर की जारी होने में सबसे अधिक देरी देखने को मिल रही है.

परीक्षा सत्र परीक्षा तिथि आंसर की जारी होने की तिथि अंतर जून 2023 13-22 जून 2023 6 जुलाई 2023 14 दिन दिसंबर 2023 6-14 दिसंबर 2023 30 दिसंबर 2023 16 दिन जून 2024 21 अगस्त-4 सितंबर 2024 11 सितंबर 2024 7 दिन दिसंबर 2024 3-27 जनवरी 2025 31 जनवरी 2025 3 दिन जून 2025 25-29 जून 2025 5 जुलाई 2025 6 दिन दिसंबर 2025 31 दिसंबर 2025-7 जनवरी 2026 14 जनवरी 2026 7 दिन जून 2026 22-30 जून 2026 अभी जारी नहीं 26+ दिन

यह ट्रेंड साफ बताता है कि इस बार उम्मीदवारों को पहले की तुलना में कहीं अधिक इंतजार करना पड़ रहा है.

आंसर की जारी होने के बाद क्या होगा?

NTA सबसे पहले प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा. इसके साथ उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे. इससे अभ्यर्थी अपने रिकॉर्ड किए गए उत्तरों का मिलान कर सकेंगे. यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर उम्मीदवार को आपत्ति होती है, तो NTA निर्धारित समय के लिए ऑब्जेक्शन विंडो खोलेगा. उम्मीदवार तय शुल्क के साथ अपने प्रमाण प्रस्तुत करते हुए उत्तरों को चुनौती दे सकेंगे.

फाइनल आंसर की और रिजल्ट साथ होंगे जारी

ऑब्जेक्शन विंडो बंद होने के बाद विषय विशेषज्ञ सभी आपत्तियों की समीक्षा करेंगे. वैध आपत्तियों के आधार पर आवश्यक संशोधन किए जाएंगे. इसके बाद NTA फाइनल आंसर की और UGC NET June 2026 Result जारी करेगा. फाइनल आंसर की के आधार पर ही उम्मीदवारों का अंतिम स्कोर तय किया जाएगा.

सफल उम्मीदवारों को मिलेगा ये लाभ

UGC NET में सफल होने वाले उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए योग्यता और देशभर के सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों में Ph.D प्रवेश के लिए आवेदन करने का अवसर प्राप्त करेंगे. ऐसे में आंसर की जारी होना उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. फिलहाल अभ्यर्थियों को NTA की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

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