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UGC NET June 2026 Answer Key Today: यूजीसी नेट आंसर की पर ये रहा लेटेस्ट अपडेट्स, जानें कब होगी जारी

UGC NET June 2026 Answer Key Today: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही प्रोविजनल आंसर की जारी कर सकती है. परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार सीधे इस लिंक ugcnet.nta.nic.in के जरिए देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 13, 2026 1:35:48 PM IST

UGC NET June 2026 Answer Key आज जारी हो सकती है.
UGC NET June 2026 Answer Key आज जारी हो सकती है.


UGC NET June 2026 Answer Key Today: यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही प्रोविजनल आंसर की जारी करने की तैयारी में है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आंसर की के साथ उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट और क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

उम्मीदवार इन्हें NTA के आधिकारिक UGC NET पोर्टल ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को अपने उत्तरों का मिलान करने और संभावित स्कोर का अंदाजा लगाने का मौका मिलेगा.

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कब हुई थी UGC NET June 2026 परीक्षा?

UGC NET जून 2026 की परीक्षा कई दिनों में आयोजित की गई थी. परीक्षा 22, 23, 24, 25, 29 और 30 जून 2026 को हुई थी. इसके अलावा कुछ उम्मीदवारों के लिए 5 जुलाई 2026 को री-टेस्ट भी आयोजित किया गया था. अब परीक्षा समाप्त होने के बाद उम्मीदवार बेसब्री से प्रोविजनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं. आंसर की जारी होने के बाद परिणाम प्रक्रिया की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति होगी.

UGC NET Answer Key 2026: ऐसे दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

अगर किसी उम्मीदवार को प्रोविजनल आंसर की में दिए गए किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो NTA उसे चुनौती देने का अवसर देगा. हालांकि, आपत्ति दर्ज करते समय उम्मीदवार को उचित कारण और संबंधित प्रमाण देना होगा. हर चुनौती के लिए 200 रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस निर्धारित है. यानी जिस प्रश्न के उत्तर को चुनौती दी जाएगी, उसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा.

उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल निर्धारित समय के भीतर आधिकारिक ऑब्जेक्शन विंडो के जरिए जमा की गई आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा.

किन आपत्तियों पर नहीं होगा विचार?

NTA के नियमों के अनुसार बिना उचित कारण या प्रमाण के भेजी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. इसके अलावा तय समय सीमा के बाद भेजे गए ऑब्जेक्शन या किसी दूसरे माध्यम से भेजे गए अनुरोध पर भी विचार नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि आंसर की देखने के बाद यदि किसी प्रश्न पर आपत्ति हो, तो संबंधित प्रमाण जुटाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही चुनौती दर्ज करें.

UGC NET Answer Key 2026 ऐसे करें चेक

UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.
Answer Key से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें.
प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट देखें.
जरूरत होने पर प्रश्न के उत्तर को चुनौती दें.
निर्धारित शुल्क का भुगतान करके ऑब्जेक्शन सबमिट करें.
आवेदन का कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें.

UGC NET क्यों है महत्वपूर्ण?

UGC NET परीक्षा भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इसके माध्यम से उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर और भारतीय विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में PhD admission से संबंधित पात्रता हासिल कर सकते हैं. आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने प्रदर्शन का बेहतर आकलन कर पाएंगे. इसलिए उन्हें सलाह है कि वे आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें और किसी भी महत्वपूर्ण तारीख या निर्देश को मिस न करें.

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Tags: UGCUGC NETUGC NET Answer Key
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