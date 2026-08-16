UGC NET June 2026 Answer Key Today: यूजीसी नेट आंसर की किसी भी समय आज होगी जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UGC NET June 2026 Answer Key Today: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज यानी 16 अगस्त 2026, को UGC NET जून 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करने वाली है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आंसर की के साथ अपना प्रश्न पत्र और रिकॉर्ड किए गए रिस्पॉन्स भी ऑनलाइन देख सकेंगे. NTA ने इस संबंध में अपने हालिया अपडेट में तारीख की जानकारी दी है.

आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकेंगे. हालांकि, इसे अंतिम आंसर की नहीं माना जाएगा. NTA उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों और विषय विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की तैयार करेगा.

UGC NET Answer Key 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवारों को आंसर की देखने के लिए UGC NET के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद प्रोविजनल आंसर की से संबंधित लिंक खोलकर एप्लीकेशन नंबर और मांगे गए लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे. लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर आंसर की, प्रश्न पत्र और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स दिखाई देंगे. उम्मीदवार इन्हें ध्यान से जांचें और भविष्य के लिए डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

आंसर की में गलती मिले तो क्या करें?

यदि किसी प्रश्न के सही उत्तर को लेकर उम्मीदवार को आपत्ति है, तो वह NTA की तय समय-सीमा के भीतर Answer Key Challenge दर्ज कर सकता है. चुनौती की प्रक्रिया, फीस और अंतिम तारीख से जुड़ी जानकारी आंसर की के साथ जारी निर्देशों में दी जाएगी. NTA की पिछली प्रक्रियाओं में भी उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से प्रोविजनल आंसर की को चुनौती देने का अवसर दिया गया है. विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद सही पाए जाने वाली आपत्तियों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी में संशोधन किया जाता है.

CSIR-NET और ICAR की आंसर की भी होगी जारी

16 अगस्त को CSIR-NET 2026 और ICAR AIEEA (PG) तथा AICE (PhD) 2026 की प्रोविजनल आंसर की भी जारी होने की जानकारी दी गई है. उम्मीदवार संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन विवरण के जरिए इन्हें चेक कर सकेंगे.

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Final Answer Key के बाद आएगा रिजल्ट

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रोविजनल आंसर की के आधार पर केवल संभावित स्कोर का अनुमान लगाया जा सकता है. आपत्तियों की समीक्षा पूरी होने के बाद NTA फाइनल आंसर की जारी करेगा और इसी के आधार पर मूल्यांकन तथा परिणाम तैयार किया जाएगा.

उम्मीदवारों के लिए बेहतर होगा कि वे आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और दर्ज की गई आपत्ति की कॉपी भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें. किसी भी अफवाह के बजाय आगे की जानकारी के लिए NTA और संबंधित परीक्षा पोर्टल की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.