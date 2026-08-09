UGC NET Answer Key Release Date: यूजीसी नेट आंसर की कभी भी हो सकती है जारी, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

UGC NET June 2026 Answer Key Release Date: यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. National Testing Agency (NTA) जल्द ही UGC NET June 2026 की प्रोविजनल आंसर की अपनी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी कर सकती है. आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे.

NTA ने UGC NET June 2026 परीक्षा का आयोजन 22, 23, 24, 25, 29 और 30 जून को किया था. इसके अलावा 5 जुलाई 2026 को री-टेस्ट आयोजित किया गया. परीक्षा समाप्त हुए एक महीने से अधिक समय बीतने के कारण उम्मीदवार आंसर की और रिजल्ट को लेकर लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, जून सेशन में कुल 87 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा का व्यापक स्तर आंसर की तैयार करने में लगने वाले समय की एक वजह माना जा रहा है.

आंसर की के साथ Response Sheet भी मिलेगी

प्रोविजनल आंसर की के साथ NTA उम्मीदवारों की Response Sheet और Attempted Question Paper भी उपलब्ध कराएगा. इससे अभ्यर्थी अपने द्वारा चुने गए विकल्पों की तुलना आधिकारिक उत्तरों से कर सकेंगे. यदि किसी प्रश्न या उत्तर में गलती नजर आती है, तो उम्मीदवार निर्धारित समय के दौरान उस पर आपत्ति दर्ज कर पाएंगे. हालांकि, केवल तय प्रक्रिया और समय-सीमा के भीतर जमा किए गए ऑब्जेक्शन पर ही विचार किया जाएगा.

हर चुनौती के लिए देना होगा शुल्क

UGC NET Answer Key Challenge के लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 200 रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी. आपत्ति के साथ उचित कारण और संबंधित प्रमाण देना भी जरूरी होगा. बिना पर्याप्त प्रमाण, समय-सीमा समाप्त होने के बाद या किसी अनधिकृत माध्यम से भेजी गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन दर्ज करने से पहले संबंधित निर्देश ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है.

UGC NET Answer Key कैसे करें Challenge?

NTA की UGC NET वेबसाइट पर जाएं.

Challenge Regarding Answer Key लिंक खोलें.

Application Number और Password से लॉगिन करें.

View Question Paper विकल्प से अपने उत्तर देखें.

View/Challenge Answer Key पर क्लिक करें.

जिस प्रश्न पर आपत्ति है, उसका विकल्प चुनें.

अपना दावा दर्ज कर Save Your Claims पर क्लिक करें.

जरूरी प्रमाण अपलोड करें और निर्धारित फीस जमा करें.

JRF और PhD Admission के लिए अहम परीक्षा

UGC NET के स्कोर का इस्तेमाल Junior Research Fellowship (JRF), Assistant Professor eligibility और भारतीय विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में PhD admission की योग्यता निर्धारित करने के लिए किया जाता है. इसलिए आंसर की और उसके बाद आने वाला परिणाम उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और ऑब्जेक्शन विंडो से जुड़े अपडेट के लिए केवल NTA के आधिकारिक पोर्टल पर भरोसा करें.

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