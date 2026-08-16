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UGC NET के इन विषयों की आंसर की नहीं हुई जारी, NTA ने दी ये जानकारी, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

UGC NET जून 2026 में इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की आंसर की पर रोक लगाई गई है. NTA शिकायतों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति की मदद लेगा.

By: Munna Verma | Published: August 16, 2026 6:37:30 PM IST

UGC NET के इन विषयों की आंसर की पर रोक लगा दी है.
UGC NET के इन विषयों की आंसर की पर रोक लगा दी है.


UGC NET June 2026 Answer Key: यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है. इन तीनों विषयों के प्रश्नपत्रों में संभावित त्रुटियों को लेकर मिली शिकायतों की जांच के लिए NTA ने एक समिति गठित की है.

UGC NET June 2026 परीक्षा कुल 87 विषयों के लिए आयोजित की गई थी. NTA के अनुसार, अब तक 84 विषयों की प्रोविजनल आंसर की और उम्मीदवारों के लिए आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. हालांकि, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के उम्मीदवारों को अभी अपनी आंसर की का इंतजार करना होगा. इन विषयों के प्रश्नपत्रों में अलग-अलग तरह की गड़बड़ियों और संभावित त्रुटियों को लेकर शिकायतें मिली हैं. इन्हीं शिकायतों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई गई है.

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आज जारी होगा अलग नोटिस

NTA ने कहा है कि समिति की जांच और सिफारिशों के आधार पर इन तीन विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी. इसलिए इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें और किसी अनधिकृत सूचना पर भरोसा न करें.

16 से 18 अगस्त तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

NTA ने 16 अगस्त 2026 को UGC NET जून 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी की है. जिन विषयों की आंसर की उपलब्ध है, उनके उम्मीदवार 16 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. NTA ने उम्मीदवारों को यह भी स्पष्ट किया है कि प्रोविजनल आंसर की अंतिम नहीं होती. यदि किसी अभ्यर्थी को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो वह उचित शैक्षणिक प्रमाण के साथ उसे चुनौती दे सकता है. प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाती है और इसके बाद अंतिम आंसर की तैयार होती है.

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उम्मीदवार जरूर सेव कर लें ये डॉक्यूमेंट

NTA ने UGC NET जून 2026 के उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपनी प्रोविजनल आंसर की, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट और प्रश्नपत्र की कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखें. ये दस्तावेज आगे संभावित स्कोर का अनुमान लगाने और अंतिम परिणाम से पहले अपने प्रदर्शन का आकलन करने में मदद कर सकते हैं.

तीन विषयों के अभ्यर्थियों की बढ़ी चिंता

इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के उम्मीदवारों के लिए फिलहाल इंतजार की स्थिति है. समिति की रिपोर्ट के बाद NTA का अगला फैसला स्पष्ट करेगा कि इन विषयों की आंसर की किस प्रक्रिया के तहत जारी की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे NTA और UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट पर आने वाली सूचना को ही अंतिम मानें.

Tags: NTAUGCUGC NETUGC NET Answer Key
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